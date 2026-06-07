Apple-Gerüchte: Bekommen das iPhone 18 Pro und Pro Max ein hellblaues Gewand?

Wer ein Pro-Modell von Apple kauft, ist an eine gewisse farbliche Zurückhaltung gewöhnt. Während die Standardmodelle oft in knalligen Farben leuchten, setzt Apple bei seinen Flaggschiffen meist auf gedeckte, metallische Töne. Für die kommende Generation, das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max, deutet sich nun jedoch eine optische Erfrischung an: Insidern zufolge experimentiert Apple mit einer neuen Hellblau-Farboption.

Der Leak: Was bisher bekannt ist

Laut ersten Berichten aus der Lieferkette könnte Apple das Farbspektrum seiner Titan-Gehäuse im Jahr 2026 erweitern.

Die Nuance: Es soll sich um ein sehr edles, helles Blau handeln. Gerüchten zufolge könnte es eine Evolution des beliebten Sierra Blau (vom iPhone 13 Pro) sein, jedoch angepasst an die matte Textur des modernen Titan-Finishs.

Es soll sich um ein sehr edles, helles Blau handeln. Gerüchten zufolge könnte es eine Evolution des beliebten Sierra Blau (vom iPhone 13 Pro) sein, jedoch angepasst an die matte Textur des modernen Titan-Finishs. Der Name: Apple-typisch ist noch kein finaler Name bekannt, in Analystenkreisen wird die Option derzeit oft als „Sky Titanium“ oder „Light Blue Titanium“ gehandelt.

Was man beim iPhone 18 pro noch erwarten kann

Die neue Farbe ist natürlich nur die äußere Hülle. Wer im Herbst 2026 ein Upgrade plant, kann sich nach aktuellem Stand der Gerüchteküche auf weitaus tiefgreifendere Neuerungen freuen. Ein Überblick über die wichtigsten erwarteten Upgrades:

1. Das Kamera-System: Variables Highlight

Das absolute Prunkstück des iPhone 18 Pro soll die Hauptkamera werden. Erstmals wird erwartet, dass Apple eine variable Blende integriert. Dies würde dem Fotografen eine physische Kontrolle über die Lichtmenge und die Tiefenschärfe ermöglichen – ein riesiger Sprung für die Smartphone-Fotografie, der bisher nur in sehr wenigen Konkurrenzmodellen zu finden war.

2. Leistung: Der A20-Chip im 2-Nanometer-Verfahren

Unter der Haube wird der neue A20-Chip für ordentlich Vortrieb sorgen. Das Besondere: Apple wechselt hier voraussichtlich auf das hochmoderne 2nm-Fertigungsverfahren von TSMC.

Was bedeutet das für den Nutzer? Eine drastisch gesteigerte Energieeffizienz (mehr Akkulaufzeit) bei gleichzeitig massiver Leistungssteigerung, insbesondere für lokale KI-Anwendungen im Rahmen von Apple Intelligence.

3. Display und Design

Während die Gehäusegrößen (6,3 Zoll beim Pro und 6,9 Zoll beim Pro Max) im Vergleich zum Vorgänger wohl unverändert bleiben, könnte Apple die Face-ID-Komponenten nochmals verkleinern, um die Dynamic Island subtiler zu gestalten. Das neue Hellblau würde hierbei als die klare „Signatur-Farbe“ des Jahrgangs vermarktet werden.

Fazit: Ein echter Blickfang im Herbst?

Ob die hellblaue Variante tatsächlich den Weg in die Massenproduktion findet, bleibt abzuwarten – Apple testet in dieser Phase der Produktentwicklung traditionell verschiedene Prototypen. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, dürfte das „Sky Titanium“ iPhone 18 Pro jedoch schnell zum begehrtesten Modell des neuen Line-ups avancieren. Interessenten müssen sich noch bis zur traditionellen Apple Keynote im September 2026 gedulden, bis Gewissheit herrscht.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple