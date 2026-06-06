Viel Daten, voller Speed: NORMA Connect startet neue Jahrespakete

Einmal zahlen, ein ganzes Jahr profitieren: NORMA Connect bringt frischen Schwung in den Prepaid-Markt und launcht in Kooperation mit der Telekom Deutschland GmbH zwei neue Jahrespakete. Mobilfunknutzer profitieren dabei von 5G-Geschwindigkeit im ausgezeichneten D-Netz sowie voller Kostenkontrolle.

Ob Gelegenheitsnutzer oder Vielsurfer – die neuen Jahrespakete richten sich an alle Kunden, die ihr mobiles Budget fest im Griff behalten möchten. Anstatt monatlicher Abbuchungen wird der Tarifpreis einmalig für ein komplettes Jahr im Voraus bezahlt. Unangenehme Überraschungen oder Nachzahlungen gehören damit der Vergangenheit an. Neben dem üppigen Datenvolumen beinhalten die Pakete eine Flatrate für Telefonie und SMS.

NORMA Connect setzt mit dem neuen Angebot auf klare Konditionen, starke Leistung und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis im Netz der Telekom.

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Die neuen Tarife im Überblick

Für den individuellen Bedarf stehen zwei Paketgrößen zur Auswahl, die jeweils für 365 Tage gültig sind:

Tarif Datenvolumen (pro Jahr) Einmaliger Preis Inklusivleistungen Jahrespaket S 60 GB 69,99 Euro Allnet- & SMS-Flat, 5G-Speed Jahrespaket M 250 GB 99,99 Euro Allnet- & SMS-Flat, 5G-Speed

Flexibler Start dank eSIM

Der Einstieg in die neuen Jahrestarife gestaltet sich für Kunden besonders unkompliziert. Wer auf Plastik verzichten möchte oder sein Smartphone direkt startklar machen will, kann auf die angebotene eSIM-Variante zurückgreifen. Diese ermöglicht eine schnelle und vollständig digitale Einrichtung des Tarifs – ganz ohne das Warten auf eine physische SIM-Karte in der Post.

Die neuen Jahrespakete sind ab sofort bundesweit in allen teilnehmenden NORMA-Filialen sowie online auf der Website des Anbieters unter www.norma-connect.de erhältlich.