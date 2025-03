Qualcomm X85: neue Modem für Premium-Smartphones mit 12,5 Gbit/s Download-Speed

Qualcomm Technologie hat auf dem MWC 2025 in Bareclone das Qualcomm® X85 5G Modem-RF vorgestellt. Dieses System der achten Generation ist eine umfassende Modem-zu-Antenne-Lösung und zugleich die vierte Generation eines KI-gestützten 5G-Konnektivitätssystems. Der X85 wurde für die nächste Ära vernetzter und KI-unterstützter Anwendungen entwickelt. Er bietet höhere Geschwindigkeiten für reibungsloses Streaming, Downloads und Uploads, eine stabilere Netzwerkverbindung in überlasteten Bereichen, längere Akkulaufzeiten und präzisere Standortbestimmung.

Mit den branchenführenden 5G Advanced-Funktionen des Qualcomm X85 wird die Konnektivität bei Android-Smartphones auf ein neues Level gehoben. Darüber hinaus ist der X85 darauf ausgelegt, 5G Advanced auch in zahlreichen anderen Geräten zu unterstützen – etwa in PCs, stationären Funkzugangspunkten, Fahrzeugen, XR-Systemen und mehr.

„Der Qualcomm X85, das weltweit fortschrittlichste Modem-zu-Antenne-System, verspricht die besten 5G-Erlebnisse. Für Smartphones ermöglicht er Geschwindigkeiten, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit, die exklusiv Premium-Android-Geräten vorbehalten sind“, erklärt Durga Malladi, Senior Vice President und General Manager für Technologieplanung und Edge-Lösungen bei Qualcomm Technologies, Inc. „Technologische Führerschaft war und bleibt unser Ziel. Während wir unser 40-jähriges Jubiläum feiern und in die Ära der agentenbasierten, gerätegestützten KI eintreten, markieren wir diesen Meilenstein mit der Einführung dieser wegweisenden Plattform. Unsere Innovationen in Modem-RF und geräteintegrierter KI machen uns zum Vorreiter dieser neuen Generation vernetzter Intelligenz.“

Qualcomm Technologies arbeitet eng mit dem globalen Mobilfunk-Ökosystem zusammen – darunter Netzbetreiber, Infrastrukturanbieter sowie Standard- und Regulierungsorganisationen –, um die flächendeckende Einführung der Qualcomm X85-Fähigkeiten vorzubereiten. Viele Akteure bekunden öffentlich ihre Unterstützung.

Neben dem Qualcomm X85 stellt Qualcomm Technologies auch den Qualcomm X82 5G Modem-RF vor – eine Modem-zu-Antenne-Lösung, die für die breite Nutzung von mobilen Breitbandanwendungen optimiert ist und Mehr-Gigabit-Geschwindigkeiten beim Download und Upload bietet. Zusätzlich gibt es M.2- und LGA-Referenzdesigns basierend auf dem X82 und X85, um die Entwicklung in verschiedenen Branchen wie Kundenausrüstung (CPEs), mobilem Breitband (MBB), PCs, IoT und weiteren Geräten zu beschleunigen.

Der Qualcomm X85 und X82 5G werden bereits an Kunden ausgeliefert und sollen in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres in kommerziellen Geräten verfügbar sein. Weitere Informationen gibt es auf der Produktseite des Qualcomm X85. Besucher der MWC Barcelona können den Qualcomm-Stand #3E10 in Halle 3 der Fira Gran Via besuchen, um Vorführungen zu sehen und mit Qualcomm-Vertretern zu sprechen.