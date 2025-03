iPhone 16e: ist das Apple C1 Modem langsamer als erwartet?

Im Netz finden sich aktuell immer wieder Hinweise, dass das iPhone 16e mit dem neuen C1 Modem direkt von Apple langsamere Verbindungen bietet als iPhone 16 Modelle mit einem Drittanbieter-Modem.

Tatsächlich kann es beim Speed unter Umständen Probleme geben, denn das C1-Modem von Apple unterstützt kein mmWave-5G, das bei Qualcomm-Modems wie dem X75 verfügbar ist. MmWave bietet extrem hohe Geschwindigkeiten (über 1 Gbps), ist aber nur in wenigen städtischen Gebieten relevant und hat eine geringe Reichweite. In Regionen ohne mmWave (z. B. weite Teile Europas und auch in Deutschland) fällt dieser Nachteil kaum ins Gewicht. In mmWave-5G kann es daher geringere Geschwindigkeiten geben, aber das ist derzeit eher die Ausnahme.

Neben dem fehlenden mmWave unterstützt das C1 keine Wi-Fi 7 oder einige ältere 3G-Standards (wie DC-HSDPA), was heute kaum noch relevant ist. Für die meisten Nutzer hat das keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit im Alltag.

Erste Tests zeigen, dass das C1-Modem bei sub-6-GHz-5G-Geschwindigkeiten mit Qualcomm-Modems wie dem Snapdragon X71 (im iPhone 16 und 16 Pro) mithalten kann. Realwelt-Tests, etwa von Geekerwan oder Reviewern wie The Verge und Tom’s Guide, zeigen keine konsistenten Unterschiede in der Download- und Upload-Geschwindigkeit. In manchen Szenarien war das C1 sogar minimal schneller, in anderen leicht langsamer – die Unterschiede sind jedoch meist vernachlässigbar.

Apple betont, dass das C1 das „energieeffizienteste Modem in einem iPhone“ ist. Tests bestätigen eine Verbesserung von etwa 17–25 % im Vergleich zu Qualcomm-Modems. Bei hoher Signalstärke verbraucht das C1 rund 0,67 W gegenüber 0,88 W beim iPhone 16 (ca. 24 % weniger). Das führt zu längerer Akkulaufzeit, z. B. 53 Minuten mehr beim 5G-Streaming im Vergleich zum iPhone 16.