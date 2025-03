Twitter/X down: Der Dienst von Elon Musk kämpft derzeit mit Problemen [UPDATE]

Aktuell gibt es bei Twitter/X eine größere Störung die weltweit auftritt und dafür sorgt, dass Nutzer keine Zugriff auf die Dienste haben. Weder X selbst noch Grok sind verfügbar.

Aktuell ist unklar, was die Ursache dafür ist oder wie lange die Störung dauert. Generell kann man aber sagen, dass Nutzer derzeit wenig machen können, sondern Geduld brauchen, bis X die Störung beseitigen konnte. Es ist also kein Problem am Handy oder PC, sondern wirklich eine Störung bei X selbst und der Zugriff wird erst wieder möglich sein, wenn dies behoben wurde.

Die ersten Probleme tragen dabei am Montag-Morgen gegen 10.30 Uhr auf. Danach schien der Dienst wieder normal zu laufen, bis es dann am Nachmittag (gegen 15 Uhr) erneut Probleme mit dem Zugriff gab. Mittlerweile berichten viele Nutzer, das aktuell wieder Zugriff möglich ist – ob damit das Problem dauerhaft behoben ist, bleibt offen. Elon Musk hat sich bisher dazu noch nicht geäußert.

UPDATE ca. 16.30 Uhr gibt es wieder Probleme mit dem Dienst. X scheint das Problem noch nicht unter Kontrolle zu haben, auch wenn zwischenzeitlich die Dienste wieder liefen.