Magenta AI – so will die Telekom im KI Bereich aktiv werden

Die Telekom hat auf dem MWC 2025 in Barcelona auch ihre Version der KI Zukunft vorgestellt und bei der Telekom läuft dieser Bereich unter dem Namen Magenta AI.

„Magenta AI“ der Deutschen Telekom bezieht sich auf ein KI-basiertes Tool, das die Deutsche Telekom in Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen Perplexity entwickelt hat und seit etwa 2024 in der MeinMagenta-App anbietet. Es handelt sich um eine Art intelligente Antwortmaschine, die darauf ausgelegt ist, Nutzern präzise und ausformulierte Antworten auf komplexe Fragen zu liefern, indem sie das Internet in Echtzeit durchsucht.

Die Telekom schreibt selbst dazu:

„Unser KI-Phone und ‚Magenta AI‘ vereinen Spitzentechnologie mit Alltagskomfort. Mit seinem vertrauenswürdigen KI-Assistenten hilft unser KI-Phone in vielen Situationen: verlässliche Antworten mit Bezug zur Quelle, bequeme Reservierungen im Restaurant, Taxi-Buchungen. Lassen Sie einen KI-Assistenten Ihre Einkäufe erledigen. Und das alles, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Intuitiv und am liebsten per Sprache. Das ist die Zukunft der KI-Innovation für die Verbraucher“, sagt Claudia Nemat, Vorstand für Technologie und Innovation der Telekom. „Damit sind die Tage des unübersichtlichen App-Dschungels vorbei.“

Magenta AI ist damit kein eigenes LLM Modell für KI Anwendungen, sondern der Markenname der Benutzeroberfläche für KI Funktionen wie beispielsweise Perplexity AI. Anderes als Galaxy AI von Samsung ist Magenta AI aber nicht nur auf bestimmte Geräte beschränkt.

Was steckt hinter Magenta AI

Funktion : Ähnlich wie ChatGPT oder andere moderne KI-Modelle beantwortet Magenta AI Fragen aus verschiedenen Wissensbereichen. Im Gegensatz zu rein telekomspezifischen Assistenten ist es darauf ausgelegt, allgemeine Anfragen zu bearbeiten – von Trivia bis hin zu detaillierten Erklärungen.

Integration : Es ist direkt in die MeinMagenta-App eingebunden, die Telekom-Kunden für Vertragsmanagement und Dienstleistungen nutzen. Zudem personalisiert es Inhalte im „Entdecken"-Bereich der App, z. B. durch Nachrichten oder Tipps.

Technologie : Die Basis bildet die KI von Perplexity, die für schnelle, faktenbasierte Antworten mit Quellenangaben bekannt ist. Dies hebt sie von rein generativen Modellen ab, da sie stärker auf aktuelle Webdaten zugreift.

Zugang : Für Telekom-Kunden ist die Basisversion kostenlos. Über das Bonusprogramm Magenta Moments können Nutzer zudem Zugang zur Pro-Version von Perplexity erhalten, die erweiterte Funktionen bietet.

Ziel: Die Deutsche Telekom möchte damit ihren Kunden einen einfachen, sicheren und modernen Zugang zu KI-Technologie bieten, der den Alltag erleichtert und Wissen zugänglicher macht.

Beispiel:

Wenn du in der MeinMagenta-App fragst: „Wie funktioniert ein Quantencomputer?“, liefert Magenta AI eine verständliche Antwort, basierend auf aktuellen Webinformationen, statt nur telekomspezifische Infos wie „Wie richte ich meinen Router ein?“ zu geben (obwohl sie das vermutlich auch könnte, wenn gefragt).

Kurz gesagt: Deutsche Telekom Magenta AI ist ein KI-gestützter Assistent, der Wissen demokratisiert und Kunden einen Mehrwert bietet, ohne sich auf Telekom-interne Themen zu beschränken. Es steht für Innovation und Kundenorientierung im digitalen Zeitalter.

BILD: AI Phone der Telekom mit Magenta AI (@Telekom)