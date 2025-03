Xiaomi 15 Ultra: 100% Steigerung bei den ersten Verkaufszahlen

Xiaomi hat erste Zahlen zum Start der Xiaomi 15 Ultra veröffentlicht und die Geräte scheinen in China einen Nerv getroffen zu haben. Das Unternehmen konnte doppelt so viele Modelle wie beim Vorgänger verkaufen und steigert damit den Absatz in den ersten Tagen um 100 Prozent.

Bei xiaomitime schreibt man dazu:

Xiaomis neuestes Flaggschiff, das Xiaomi 15 Ultra, das am 27. Februar 2025 auf den Markt kam, hat in China phänomenale Verkaufszahlen verzeichnet. Laut einem Bericht von Lu Weibing, Partner der Xiaomi Group und Präsident der Mobiltelefonabteilung, verkauft sich das Xiaomi 15 Ultra im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Xiaomi 14 Ultra, doppelt so oft. Der Trend ist nicht nur auf China beschränkt; auch der internationale Markt erlebt den gleichen Trend. Das Xiaomi 15 Ultra verfügt über die besten Spezifikationen, darunter den leistungsstarken Snapdragon 8 Elite-Prozessor, einen 6,73-Zoll-OLED-Bildschirm mit gleicher Tiefe und vierfacher Curved-Auflösung (3200 x 1440) und einen 5410 mAh Xiaomi Jinshajiang-Akku mit 10 % Siliziumanteil. Der ursprüngliche Preis des Telefons betrug 1499 € (ca. 1630 USD). Mit solchen Premium-Spezifikationen und massiven Werbeaktionen konnte Xiaomi viele Leute anlocken.

Zahlen für Deutschland liegen bisher noch nicht vor, aber man kann davon ausgehen, dass auch hierzulande der gute Trend bei den Verkäufen vorhanden sein dürfte. Das Xiaomi 15 Ultra ist allerdings etwas später gestartet als in China, daher könnten erste Zahlen auch erst in einigen Tagen kommen. Generell hat aber Xiaomi auch in Deutschland mit starken Aktionen zum Start gearbeitet und daher dürften sich die Verkaufszahlen bei den deutschen Nutzer in eine vergleichbare Richtung entwickeln. Das Unternehmen dürfte damit generell einige Marktanteile erobern und möglicherweise Apple bei den Verkaufszahlen wieder überholen.