Das ist neu bei Gemini 3.5

Google hat auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai 2026 die brandneue Modell-Generation Gemini 3.5 vorgestellt. Der Startschuss der Serie fällt mit dem Modell Gemini 3.5 Flash, das ab sofort das Standardmodell in der Gemini-App sowie in der Google-Suche („AI Mode“) ersetzt. Das größere Gemini 3.5 Pro befindet sich aktuell in der finalen Testphase und folgt im kommenden Monat.

Das übergeordnete Thema von Gemini 3.5 ist der radikale Wechsel hin zu einer „Agenten-KI“ (Agentic AI) – also Systemen, die nicht mehr nur Fragen beantworten, sondern eigenständig komplexe, mehrstufige Aufgaben über einen längeren Zeitraum hinweg ausführen können.

Die wichtigsten Neuerungen und Funktionen im Überblick:

1. Massive Performance bei „agentischen“ Aufgaben & Coding

Gemini 3.5 Flash wurde gezielt darauf trainiert, sogenannte Long-Horizon-Tasks zu bewältigen. Das sind Workflows, die über Stunden oder Tage laufen und viele Teilschritte erfordern (z. B. das eigenständige Schreiben, Testen und Warten von Softwareanwendungen oder das Erstellen riesiger Dokumente).

Flaggschiff-Niveau bei Flash-Geschwindigkeit: Obwohl es sich um die leichtere „Flash“-Variante handelt, übertrifft Gemini 3.5 Flash das bisherige Topmodell Gemini 3.1 Pro in internen Benchmarks für Programmier- und Agenten-Tasks deutlich.

Obwohl es sich um die leichtere „Flash“-Variante handelt, übertrifft Gemini 3.5 Flash das bisherige Topmodell Gemini 3.1 Pro in internen Benchmarks für Programmier- und Agenten-Tasks deutlich. Geschwindigkeit: Das Modell verarbeitet Anfragen etwa viermal schneller als vergleichbare Frontier-Modelle der Konkurrenz.

2. Gemini Spark: Der 24/7 persönliche Agent

Das Prunkstück der neuen 3.5-Architektur ist Gemini Spark. Dabei handelt es sich um einen persönlichen KI-Assistenten, der auf virtuellen Maschinen in der Google Cloud läuft.

Autonomes Arbeiten: Weil der Agent in der Cloud operiert, arbeitet er auch dann weiter, wenn Ihr Laptop zugeklappt oder Ihr Smartphone ausgeschaltet ist.

Weil der Agent in der Cloud operiert, arbeitet er auch dann weiter, wenn Ihr Laptop zugeklappt oder Ihr Smartphone ausgeschaltet ist. Tiefe Integration: Spark verbindet sich über das neue offene Protokoll (MCP) nicht nur mit Google Workspace (Gmail, Drive, Docs), sondern auch mit Drittanbietern wie Canva, OpenTable oder Instacart.

Spark verbindet sich über das neue offene Protokoll (MCP) nicht nur mit Google Workspace (Gmail, Drive, Docs), sondern auch mit Drittanbietern wie Canva, OpenTable oder Instacart. Praxisbeispiel: Sie können Spark beauftragen, Ihre Kreditkartenabrechnungen nach versteckten Abo-Gebühren zu durchforsten, verstreute Projektnotizen aus Ihren Mails in einem Dokument zu bündeln oder eine Party inklusive RSVP-Tracker in Sheets zu planen. Sicherheits-Feature: Sobald Geld im Spiel ist oder E-Mails versendet werden, verlangt das System zwingend eine manuelle Bestätigung von Ihnen.

3. Google Antigravity 2.0

Für Entwickler treibt Gemini 3.5 Flash die Plattform Antigravity an. Dies ist eine Orchestrierungs-Plattform, auf der Entwickler mehrere KI-Subagenten gleichzeitig laufen lassen können, die sich gegenseitig kontrollieren, Aufgaben aufteilen und im Team an Großprojekten arbeiten (z. B. komplexe Datenanalysen für Unternehmen).

4. Neues Design: „Neural Expressive“ & Erweiterter Kontext

Die Gemini-App hat im Zuge des Updates ein komplett neues Gewand bekommen:

Flüssiges Interface: Die Benutzeroberfläche reagiert mit neuen Animationen, dynamischen Typografien und haptischem Feedback.

Die Benutzeroberfläche reagiert mit neuen Animationen, dynamischen Typografien und haptischem Feedback. Inline-Live-Modus: Der Sprachmodus Gemini Live läuft nun direkt im Chat-Fenster mit, sodass man nicht mehr in einen Vollbildmodus wechseln muss und den Kontext verliert.

Der Sprachmodus Gemini Live läuft nun direkt im Chat-Fenster mit, sodass man nicht mehr in einen Vollbildmodus wechseln muss und den Kontext verliert. 1 Million Token Kontextfenster: Das Modell kann weiterhin riesige Datenmengen (wie stundenlange Videos, hunderte Seiten Text oder riesige Code-Bibliotheken) auf einmal im Gedächtnis behalten.

Hinweis zu den Kosten: Die enorme Steigerung der Fähigkeiten hat allerdings ihren Preis. Da das Modell für die Lösung komplexer Agenten-Aufgaben deutlich mehr interne Denkschritte benötigt, ist der Rechenaufwand im Vergleich zum Vorgänger Gemini 3.1 spürbar gestiegen, was sich vor allem für Entwickler und Enterprise-Kunden in höheren API-Kosten niederschlägt. Dazu berichten Nutzer über aktuell noch viele Fehler bei den Anfragen.