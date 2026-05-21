Durchatmen in der Chipkrise: Geplanter Riesen-Streik bei Samsung vorerst abgewendet

Aufziehende Gewitterwolken über der globalen Tech-Branche haben sich vorerst verzogen: Im erbitterten Tarifstreit beim südkoreanischen Technologiegiganten Samsung Electronics gibt es eine überraschende Wende. Wie die Gewerkschaft und der Konzern übereinstimmend mitteilten, wurde eine vorläufige Einigung erzielt. Der bereits beschlossene, 18-tägige Megastreik von rund 48.000 Beschäftigten ist damit bis auf Weiteres ausgesetzt.

Das letzte Wort haben nun die Angestellten: Vom 22. bis zum 27. Mai sind die Gewerkschaftsmitglieder aufgerufen, im Rahmen einer Urabstimmung über den mühsam errungenen Kompromiss zu entscheiden.

KI-Boom und Lieferketten: Die Weltwirtschaft entgeht einem Schock

Ein Ausstand in dieser Größenordnung hätte verheerende globale Folgen nach sich ziehen können. Samsung Electronics ist nicht nur der weltweit größte Anbieter von Speicherchips, sondern auch ein unverzichtbarer Auftragsfertiger für die gesamte Tech-Industrie.

Da der aktuelle Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) die Nachfrage nach Halbleitern ohnehin an die Grenzen der Belastbarkeit treibt, hätte ein wochenlanger Stillstand die weltweiten Lieferengpässe massiv verschärft. Mit rund 48.000 streikbereiten Mitarbeitern stand fast 38 Prozent der gesamten südkoreanischen Konzernbelegschaft kurz davor, die Arbeit niederzulegen.

Der Streitpunkt: Die Verteilung des Chip-Booms

Im Kern des Konflikts ging es vor allem um die Struktur und Verteilung von Bonuszahlungen. Während die Speichersparte von Samsung hochprofitabel arbeitet, schreibt das Geschäft mit Logikchips derzeit Verluste. Die Gewerkschaft forderte unter anderem:

Die Abschaffung der Obergrenzen für Mitarbeiterboni

Eine Anhebung der Grundgehälter um sieben Prozent

Die Ausschüttung von 15 Prozent des jährlichen operativen Gewinns an die Beschäftigten

Das Management hielt dagegen: Zwar konnte Samsung sein Betriebsergebnis im ersten Quartal auf umgerechnet rund 33 Milliarden Euro vervielfacht, doch das Management betonte, dass dauerhaft höhere Fixkosten künftige Milliardeninvestitionen und die Dividenden für Aktionäre gefährden würden.

Gewerkschaftschef Choi Seung-ho erklärte nun, dass man sich insbesondere bei der Gewinnverteilung für die defizitären Sparten geeinigt habe. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Belegschaft dem Abkommen zustimmen wird:

„Wir werden unser Äußerstes tun, um die Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Management bei Samsung Electronics in Zukunft zu stabilisieren.“

Druck von der Regierung und Abwanderung zum Rivalen

Dass es überhaupt noch zu einer Annäherung kam, verdanken die Parteien auch massivem politischen Druck. Zuvor waren die Schlichtungsgespräche mehrfach gescheitert. Erst nach dem direkten Eingreifen des südkoreanischen Arbeitsministers Kim Young-hoon wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen. Da Samsung für die südkoreanische Wirtschaft von überragender Bedeutung ist, hatte die Regierung in Seoul bereits vor irreparablen Schäden für die Konjunktur gewarnt und mit einer Zwangsschlichtung gedroht.

Ein weiterer Treiber für den harten Kurs der Gewerkschaft war der Konkurrenzdruck auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Der Rivale SK Hynix, die weltweite Nummer zwei bei Speicherchips, hatte die Obergrenzen für Boni bereits im vergangenen Jahr abgeschafft und an den operativen Gewinn gekoppelt. Aufgrund der rasanten Preissteigerungen bei Halbleitern streichen die Beschäftigten dort aktuell dreimal so hohe Boni ein wie die Kollegen bei Samsung. Laut Gewerkschaftsangaben führte dieses Gefälle zuletzt zu einer spürbaren Abwanderung von dringend benötigten Fachkräften.

Mit der vorläufigen Tarifeinigung ist der erste Schritt zur Beruhigung des Halbleitermarktes getan – ob der Arbeitsfrieden langfristig hält, entscheidet sich Ende Mai an den Urnen der Gewerkschaftsmitglieder.