Tarifkonflikt bei Samsung: Gericht bremst geplanten Großstreik aus

Im festgefahrenen Tarifstreit beim südkoreanischen Technologiegiganten Samsung Electronics gibt es eine neue Dynamik. Ein Gericht hat einem Antrag des Konzerns auf eine einstweilige Verfügung gegen den drohenden Streik teilweise stattgegeben. Während die Politik mit drastischen Mitteln droht, schalten sich nun auch die Spitzen des Landes ein.

Gericht fordert Normalbetrieb – Verhandlungen starten unter staatlicher Vermittlung

Nach einem Beschluss des zuständigen Gerichts muss der Geschäftsbetrieb bei Samsung Electronics auf einem normalen Niveau aufrechterhalten werden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Justizkreise.

Trotz der rechtlichen Einschränkung signalisieren beide Seiten Gesprächsbereitschaft: Der weltgrößte Speicherchip-Hersteller und die Arbeitnehmervertretung nehmen ihre Verhandlungen unter staatlicher Vermittlung wieder auf. Ein Gewerkschaftsführer bestätigte vor dem Treffen, dass man sich konstruktiv an den Gesprächen beteiligen werde.

Zuvor hatte die Gewerkschaft einen massiven, 18-tägigen Streik angekündigt. Schätzungen zufolge wollten sich ab dem 21. Mai mehr als 45.000 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen beteiligen.

Regierung droht mit seltenem Kriseninstrument

Der Konflikt hat mittlerweile die höchste politische Ebene erreicht. Südkoreas Präsident Lee Jae Myung betonte auf der Plattform X, dass Arbeitnehmer- und Managementrechte gleichermaßen respektiert werden müssten. Die Märkte reagierten prompt: Die Samsung-Aktie drehte ins Plus und legte im Vormittagshandel um bis zu 3,5 Prozent zu.

Die Regierung in Seoul will mit allen Mitteln einen wirtschaftlichen Schaden abwenden. Ministerpräsident Kim Min Seok brachte nach einem Krisentreffen mit Ministern eine sogenannte Notfall-Schlichtung ins Gespräch.

Hintergrund zur Notfall-Schlichtung: Dieses selten genutzte Kriseninstrument kann vom Arbeitsminister erlassen werden, wenn ein Streik die nationale Wirtschaft oder das öffentliche Leben massiv bedroht. Eine solche Anordnung untersagt jegliche Streiks sofort für einen Zeitraum von 30 Tagen. In dieser Zeit übernimmt die Nationale Kommission ein verbindliches Vermittlungs- und Schlichtungsverfahren.

Die Gewerkschaft zeigt sich von den Drohungen der Regierung bislang unbeeindruckt. Sie erklärte, dem Druck nicht nachzugeben und kein Angebot zu akzeptieren, das hinter den bisherigen Zugeständnissen des Unternehmens zurückbleibt.

Gefahr für globale Lieferketten und KI-Kunden

Die Tragweite des Konflikts reicht weit über Südkorea hinaus. Samsung zeichnet für fast ein Viertel der gesamten Exporte des Landes verantwortlich. Als weltweit größter Anbieter von Speicherchips und zentraler Auftragsfertiger ist der Konzern ein Schalthebel der globalen Tech-Industrie.

Ein lang anhaltender Streik würde die weltweiten Lieferengpässe bei Halbleitern drastisch verschärfen. Führungskräfte der Chipsparte warnten bereits, dass die Produktqualität während eines Streiks nicht garantiert werden könne und Kunden vorübergehend die Annahme von Lieferungen verweigern könnten. Davon wären auch US-Tech-Riesen direkt betroffen:

Nvidia

AMD

Google

Angesichts der drohenden Eskalation meldete sich auch der Vorsitzende von Samsung Electronics, Jay Y. Lee, erstmals öffentlich zu Wort und bat um Entschuldigung für die Situation.

Der Streitpunkt: Wer profitiert vom KI-Boom?

Im Kern des Konflikts steht die Verteilung der massiven Gewinne, die durch den aktuellen Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) erwirtschaftet werden. Die Positionen der Parteien liegen weit auseinander:

Forderung der Arbeitnehmer Position des Samsung-Managements Erhöhung der Grundgehälter um 7 Prozent Ablehnung des Modells wegen finanzieller Risiken Ausschüttung von 15 Prozent des jährlichen operativen Gewinns als Mitarbeiterbonus Warnung vor Gefährdung künftiger Investitionen Angleichung an das Niveau des Konkurrenten SK Hynix Schutz der Ausschüttungen an die Aktionäre

Der Lokalrivale SK Hynix hat die Obergrenzen für Mitarbeiterboni bereits abgeschafft und diese direkt an den operativen Gewinn gekoppelt. Das Samsung-Management warnt jedoch, dass ein solches System die notwendigen Milliardeninvestitionen in die Zukunftstechnologie gefährden würde. Die kommenden Tage der staatlich vermittelten Verhandlungen werden zeigen, ob ein Kompromiss ohne globalen Halbleiter-Ausfall möglich ist.