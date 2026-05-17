Design-Leak beim Bestseller: Erste Schutzhüllen enthüllen das neue Samsung Galaxy A27

Frische Renderbilder von Zubehörherstellern geben einen detaillierten Ausblick auf das kommende Samsung Galaxy A27. Das Mittelklasse-Smartphone erhält offenbar ein modernes Redesign mit deutlich schlankeren Bildschirmrändern, behält aber bewährte Stärken wie einen ausdauernden Akku bei. Der Marktstart könnte unmittelbar bevorstehen.

Die Galaxy-A-Reihe gehört traditionell zu den weltweit meistverkauften Smartphones des südkoreanischen Technologiekonzerns. Nun stehen die Zeichen beim Nachfolger des populären Mittelklasse-Modells ganz auf Modernisierung. Neu aufgetauchte Listungen von Schutzhüllen-Herstellern enthüllen vorab das Design und erste wichtige Spezifikationen des Samsung Galaxy A27.

Schlankere Optik und moderneres Display

Die auffälligste Neuerung betrifft die Vorderseite des Geräts. Samsung verabschiedet sich beim neuen Modell offenbar endgültig von breiten Rändern:

Slimmer Bezels: Die Gehäuse-Leaks zeigen ein Display mit deutlich schmaleren Rändern (Bezels), was dem Smartphone einen weitaus hochwertigeren und kompakteren Look verleiht.

Die Gehäuse-Leaks zeigen ein Display mit deutlich schmaleren Rändern (Bezels), was dem Smartphone einen weitaus hochwertigeren und kompakteren Look verleiht. Punch-Hole-Design: Statt einer altmodischen Notch wird die Frontkamera nun in einem dezenten, ins Display integrierten Kameraloch („Punch-Hole“) untergebracht. Dies maximiert die nutzbare Bildschirmfläche für den Anwender.

Auf der Rückseite bleibt sich Samsung derweil treu: Die Schutzhüllen bestätigen eine vertikal angeordnete Triple-Kamera, die ohne klobiges Kameramodul direkt in das Gehäuse eingelassen ist und den minimalistischen Stil der aktuellen Designsprache fortführt.

Starke Akkulaufzeit bleibt das Markenzeichen

Trotz des schlankeren Designs müssen Nutzer bei der Ausdauer wohl keine Kompromisse eingehen. Den Leaks zufolge spendiert Samsung dem Galaxy A27 erneut einen 5000-mAh-Akku. In Kombination mit modernen, energieeffizienten Prozessoren dürfte das Gerät damit wie seine Vorgänger zu einem echten Dauerläufer im Alltag werden.

Veröffentlichung steht kurz bevor

Da Zubehörhersteller ihre Schutzhüllen meist erst dann final listen, wenn die finalen Abmessungen eines Smartphones feststehen, gilt dieser Leak als sicheres Indiz für einen baldigen Release. Branchenkenner gehen davon aus, dass der offizielle Verkaufsstart des Galaxy A27 bereits in wenigen Wochen erfolgen könnte. Zu Preisen und genauen Prozessor-Spezifikationen hält sich der Hersteller bislang allerdings noch bedeckt.