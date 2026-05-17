Strategiewechsel bei Samsung: Neues „Pro“-Modell soll die Galaxy-S27-Serie erweitern

Samsung plant für seine kommende Flaggschiff-Generation offenbar eine handfeste Überraschung. Berichten zufolge wird die Galaxy-S27-Reihe erstmals seit Jahren auf vier Modelle aufgestockt. Ein neues „Pro“-Modell soll absolute High-End-Technik bieten – verzichtet jedoch auf ein bestimmtes Kernfeature des Ultras.

Bislang war die Rollenverteilung bei Samsungs Premium-Smartphones klar definiert: Wer die beste Kamera, das fortschrittlichste Display und die maximale Leistung wollte, musste unweigerlich zum Topmodell „Ultra“ greifen. Wie der südkoreanische Branchendienst ETNews berichtet, bricht der Technologiekonzern diese starre Struktur mit der kommenden Galaxy-S27-Serie nun auf. Samsung plant die Einführung eines vierten Modells: das Galaxy S27 Pro.

Die Antwort auf Kundenwünsche

Mit dem neuen Modell reagiert Samsung direkt auf das Feedback zahlreicher Nutzer. Viele Anwender wünschen sich die kompromisslose Premium-Ausstattung des Ultra-Modells, haben jedoch im Alltag keine Verwendung für den integrierten Eingabestift (S Pen). Da der S Pen im Gehäuse des Ultra viel Platz einnimmt und den Preis nach oben treibt, schafft das Galaxy S27 Pro hier Abhilfe.

Während das Galaxy S27 Ultra somit das einzige Modell mit S Pen bleibt, positioniert Samsung das S27 Pro als vollwertige, aber günstigere High-End-Alternative für alle Stift-Verweigerer.

Ultra-Ausstattung ohne Kompromisse

Trotz des niedrigeren Preises müssen Käufer des Pro-Modells technisch kaum zurückstecken. Den Informationen zufolge übernimmt das Galaxy S27 Pro die wichtigsten Premium-Merkmale des Spitzenmodells:

Dual-Telekamera: Das Pro-Modell wird mit dem hochentwickelten Zoom-System des Ultras ausgestattet und bietet damit eine deutlich bessere Tele-Performance als das Basis- oder Plus-Modell.

Das Pro-Modell wird mit dem hochentwickelten Zoom-System des Ultras ausgestattet und bietet damit eine deutlich bessere Tele-Performance als das Basis- oder Plus-Modell. Privacy Display: Auch das innovative, blickgeschützte Display, das sensible Daten vor den Augen neugieriger Sitznachbarn abschirmt, wandert in die Pro-Klasse.

Auch das innovative, blickgeschützte Display, das sensible Daten vor den Augen neugieriger Sitznachbarn abschirmt, wandert in die Pro-Klasse. Anti-Reflective Coating: Die hocheffektive Entspiegelung des Frontglases sorgt selbst bei direkter Sonneneinstrahlung für eine erstklassige Ablesbarkeit.

Mehr Auswahl und strategischer Preispuffer

Hinter der Portfolio-Erweiterung steckt auch eine klare Marktstrategie. Zum einen passt sich Samsung damit der Vier-Modelle-Strategie des großen Konkurrenten Apple an, um Kunden in jedem Preissegment eine maßgeschneiderte Option zu bieten.

Zum anderen dient das Galaxy S27 Pro laut Branchenkennern als strategischer Puffer. Sollten die Preise für das S27 Ultra aufgrund steigender Rohstoff- und Chipkosten weiter anziehen, erhalten anspruchsvolle Kunden mit dem Pro-Modell eine technisch ebenbürtige Ausweichmöglichkeit, ohne den Aufpreis für den S Pen zahlen zu müssen.