Hoffnung auf Entspannung: Samsung und Gewerkschaft kehren an den Verhandlungstisch zurück

Im festgefahrenen Tarifkonflikt beim südkoreanischen Technologiekonzern Samsung Electronics zeichnet sich eine überraschende Wende ab. Kurz vor dem für kommende Woche angedrohten Großstreik haben sich beide Parteien darauf geeinigt, die Gespräche unter staatlicher Vermittlung wieder aufzunehmen. Auch personell gibt es Bewegung.

Es ist ein Signal der Annäherung in einem Konflikt, der die globale Tech-Branche seit Wochen in Atem hält: Wie die Arbeitnehmerorganisation am Samstag mitteilte, wollen das Management von Samsung und die Gewerkschaft am kommenden Montag die Gehaltsverhandlungen fortsetzen. Ermöglicht wird dieser Schritt durch den Einsatz eines staatlichen Vermittlers. Zudem ist das Unternehmen einer zentralen Forderung der Arbeitnehmer nachgekommen und hat seinen bisherigen Verhandlungsführer ausgetauscht.

Öffentliche Entschuldigung des Konzernchefs

Der Druck auf die Konzernspitze war zuvor massiv gestiegen. Kurz vor Bekanntgabe der neuen Gesprächsrunde hatte sich der Vorsitzende von Samsung Electronics, Jay Y. Lee, erstmals persönlich und öffentlich zu dem Streit geäußert:

„Ich entschuldige mich aufrichtig bei den Kunden in aller Welt dafür, dass ich durch die Probleme in unserem Unternehmen für Unruhe und Besorgnis gesorgt habe“, erklärte Lee.

Zuvor hatte die Gewerkschaft an ihren Plänen für einen 18-tägigen Streik ab dem 21. Mai festgehalten – selbst nachdem das Unternehmen eine bedingungslose Wiederaufnahme der Gespräche vorgeschlagen hatte. Schätzungen zufolge wollten sich mehr als 45.000 Beschäftigte an dem Ausstand beteiligen.

Regierung warnt vor globalen Folgen

Die Sorge vor den Auswirkungen eines solchen Streiks reicht weit über Südkorea hinaus. Samsung ist der weltgrößte Anbieter von Speicherchips und ein unverzichtbarer Auftragsfertiger für Tech-Giganten wie Nvidia, AMD und Google. Ein wochenlanger Produktionsstopp würde die ohnehin angespannten weltweiten Lieferengpässe bei Halbleitern drastisch verschärfen und globale Lieferketten empfindlich treffen.

Entsprechend alarmiert reagierte die südkoreanische Politik:

Einsatz des Arbeitsministers: Nach dem Scheitern der Verhandlungen unter der Woche traf sich der Arbeitsminister am Samstag direkt mit dem Samsung-Management, um das Unternehmen zu einer aktiven Rolle im Dialog zu drängen.

Nach dem Scheitern der Verhandlungen unter der Woche traf sich der Arbeitsminister am Samstag direkt mit dem Samsung-Management, um das Unternehmen zu einer aktiven Rolle im Dialog zu drängen. Machtwort der Führung: Spitzenvertreter der Regierung, darunter der Ministerpräsident und der Finanzminister, betonten unisono, dass ein Streik bei Samsung unter allen Umständen vermieden werden müsse. Die Risiken für das nationale Wirtschaftswachstum, die Exporte und die Finanzmärkte seien schlicht zu hoch.

Der Streitpunkt: Wer profitiert vom KI-Boom?

Im Kern des Konflikts steht die Frage, wie die enormen Gewinne aus dem aktuellen Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) verteilt werden. Die Positionen lagen bislang meilenweit auseinander:

Die Forderungen der Gewerkschaft: Die Arbeitnehmervertreter fordern eine Anhebung der Grundgehälter um sieben Prozent. Zudem verlangen sie, dass künftig 15 Prozent des jährlichen operativen Gewinns als Boni an die Beschäftigten ausgeschüttet werden.

Die Arbeitnehmervertreter fordern eine Anhebung der Grundgehälter um sieben Prozent. Zudem verlangen sie, dass künftig 15 Prozent des jährlichen operativen Gewinns als Boni an die Beschäftigten ausgeschüttet werden. Der Vergleich mit der Konkurrenz: Hintergrund dieser Forderung ist der Lokalrivale SK Hynix. Dieser hat die Obergrenzen für Mitarbeiterboni abgeschafft und koppelt die Prämien direkt an den operativen Gewinn, weshalb die Zahlungen bei Samsung bislang deutlich niedriger ausfielen.

Hintergrund dieser Forderung ist der Lokalrivale SK Hynix. Dieser hat die Obergrenzen für Mitarbeiterboni abgeschafft und koppelt die Prämien direkt an den operativen Gewinn, weshalb die Zahlungen bei Samsung bislang deutlich niedriger ausfielen. Die Haltung des Managements: Samsung lehnt das Modell von SK Hynix bisher strikt ab. Der Konzern argumentiert, dass solche tiefgreifenden Änderungen am Vergütungssystem künftige Milliardeninvestitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Ausschüttungen an die Aktionäre gefährden würden.

Ob der Austausch des Verhandlungsführers und die staatliche Vermittlung am Montag den erhofften Durchbruch bringen, bleibt abzuwarten. Die Zeit drängt, da der Streiktermin am 21. Mai unverändert im Raum steht.