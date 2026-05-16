Neue High-End-Sportuhr für den Trail: Amazfit bringt die Cheetah 2 Ultra nach Europa

Nachdem der Sport-Wearable-Spezialist Amazfit erst im April die Cheetah 2 Pro erfolgreich auf dem europäischen Markt eingeführt hat, folgt nun der nächste Streich für extreme Ausdauersportler. Mit der Amazfit Cheetah 2 Ultra erweitert die globale Marke ihre laufspezifische Uhrenserie um ein hochspezialisiertes Top-Modell.

Während die Cheetah 2 Pro primär für ambitionierte Marathonläufer und den Straßenlauf konzipiert wurde, richtet sich die neue Ultra-Version gezielt an Trailrunner und Ultraläufer, die sich in unwegsamem Gelände und im alpinen Raum bewegen. Die Uhr ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 599,90 Euro erhältlich.

Extreme Akkulaufzeit für die Langstrecke

Bei Ultraläufen in den Bergen ist die Zuverlässigkeit des Akkus überlebenswichtig. Amazfit hat die Cheetah 2 Ultra daher auf maximale Ausdauer getrimmt. Im regulären Smartwatch-Modus hält die Uhr bei normaler Nutzung bis zu 30 Tage durch.

Für den aktiven Sporteinsatz stehen verschiedene Energiemodi zur Verfügung: Im hochpräzisen GPS-Modus erreicht das Modell eine Laufzeit von bis zu 2,5 Tagen, während im dedizierten vollen Trailrunning-Modus bis zu 33 Stunden kontinuierliche Aufzeichnung möglich sind – ausreichend Zeit, um selbst anspruchsvolle Trailruns von bis zu 160 Kilometern (100 Meilen) am Stück zu absolvieren.

Fortschrittliche Navigation und Berglauf-Metriken

Um Läufern in unbekanntem oder schwierigem Terrain maximale Sicherheit zu bieten, verfügt die Cheetah 2 Ultra über erweiterte Navigationslösungen. Routen lassen sich im Vorfeld strategisch planen und auf der Uhr hinterlegen. Dank einer erweiterten Offline-Nutzung erhalten Athleten Echtzeit-Anweisungen direkt am Handgelenk, die auch detaillierte Vorschauen auf kommende An- und Abstiege beinhalten. Für vollen Fokus während des Laufs sorgen eine Offline-Sprachansage und leistungsstarke integrierte Lautsprecher, sodass der Blick nicht ständig auf das Display gerichtet werden muss.

Auch analytisch lässt die Uhr kaum Wünsche offen:

Echtzeit-Analytics: Die Uhr überwacht im Betrieb 80 von 84 vordefinierten Leistungsparametern.

Die Uhr überwacht im Betrieb 80 von 84 vordefinierten Leistungsparametern. Leistungsindikatoren: Wichtige Werte wie die aktuelle Trainingsbelastung, der Ermüdungsgrad und die Laktatschwelle werden permanent ermittelt.

Wichtige Werte wie die aktuelle Trainingsbelastung, der Ermüdungsgrad und die Laktatschwelle werden permanent ermittelt. Regenerations- & Trainingsmanagement: Personalisierte, KI-basierte Trainingspläne unterstützen Bergläufer bei der Leistungssteigerung und der optimalen Erholung.

Zudem bettet sich die Uhr in ein großes sportliches Ökosystem ein. Sie ist kompatibel mit etablierten Plattformen und Zubehörteilen wie Strava, TrainingPeaks, Runna, Intervals, Stryd sowie den hauseigenen Sensor-Systemen Helio Ring und Helio Strap.

Robustes Titan-Gehäuse für harte Bedingungen

Das Gehäuse der Cheetah 2 Ultra ist für raue Bedingungen in der Natur konstruiert. Es besteht aus robuster Titan-Konstruktion der Güteklasse 5, das Display wird durch kratzfestes Saphirglas geschützt. Trotz dieser widerstandsfähigen Materialien und sechs bestandener Militärstandard-Zertifizierungen bleibt die Uhr mit einem Gewicht von lediglich 53 Gramm (ohne Armband) angenehm leicht und schlank gebaut.

Das ultrahelle AMOLED-Display bietet eine Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits, wodurch eine einwandfreie Ablesbarkeit selbst bei direkter, intensiver Sonneneinstrahlung im Hochgebirge gewährleistet ist. Als zusätzliches Sicherheits- und Komfortfeature ist eine zweifarbige Taschenlampe integriert, die wahlweise weißes Licht zur Ausleuchtung oder rotes Licht zur Erhaltung der Nachtsichtfähigkeit ausgeben kann.

Verfügbarkeit und Preis

Die Amazfit Cheetah 2 Ultra ist ab dem 13. Mai 2026 über die offizielle europäische Website von Amazfit sowie bei ausgewählten Handelspartnern verfügbar. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 599,90 Euro.