HONOR und ARRI präsentieren das „Robot Phone“: Neue Standards für mobiles Filmemachen in Cannes

Der Technologieanbieter HONOR hat auf der „China Night“ im Rahmen der 79. Filmfestspiele von Cannes die Zukunft der mobilen Bildgebung vorgestellt. Im Zentrum der Präsentation stand das sogenannte „Robot Phone“, ein innovatives Smartphone mit integrierter Robotik-Kameratechnologie, das laut Unternehmensangaben im dritten Quartal dieses Jahres offiziell auf den Markt kommen soll.

Als offizieller Imaging-Partner der Veranstaltung demonstrierte der Hersteller vor Fachpublikum, Regisseuren und Schauspielern, wie moderne künstliche Intelligenz (KI) in Kombination mit kompakter Hardware komplexe Kamerafahrten ermöglichen kann, die bislang professionellen Filmcrews vorbehalten waren.

Strategische Partnerschaft mit Kamera-Spezialist ARRI

Eine maßgebliche Besonderheit des kommenden Mobilgeräts ist die technische Zusammenarbeit zwischen HONOR und der ARRI-Gruppe. ARRI gilt als einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von professionellen Kamerasystemen für die Kinofilmproduktion und wurde in seiner über einhundertjährigen Geschichte bereits mit 20 Technik-Oscars (Scientific and Technical Awards) ausgezeichnet.

Durch die Kooperation werden erstmals fundamentale Elemente der Bildverarbeitungstechnologie von ARRI (ARRI Image Science) direkt in die Software eines Consumer-Smartphones integriert. David Bermbach, Geschäftsführer bei ARRI, betonte in Cannes die zunehmende Bedeutung von Mobilgeräten in der Filmbranche: Consumer-Smartphones seien längst zu ernstzunehmenden Werkzeugen im professionellen Filmemachen geworden und würden weltweit selbst bei Blockbustern eingesetzt. Ziel der Partnerschaft sei es, die Welten der High-End-Kinoproduktion und der mobilen Content-Erstellung enger zusammenzuführen und kinematografische Bildqualität auf Alltagshardware zugänglich zu machen.

Integrierte Robotik ersetzt aufwendiges Filmequipment

Das technische Kernmerkmal des HONOR Robot Phone ist ein ultrakompaktes 4DoF-Gimbal-System (Four Degrees of Freedom / vier Freiheitsgrade), das eine präzise Bewegungssteuerung auf Roboter-Niveau ermöglicht. Während der Präsentation in Cannes wurden verschiedene KI-gestützte Funktionen demonstriert, die komplexe Bildkompositionen vereinfachen:

AI Object Tracking: Eine intelligente Motivverfolgung, die Personen oder Objekte selbst bei dynamischen Bewegungen stabil im Fokus behält.

Eine intelligente Motivverfolgung, die Personen oder Objekte selbst bei dynamischen Bewegungen stabil im Fokus behält. AI SpinShot: Ermöglicht automatisierte, flüssige Drehbewegungen der Kamera für dynamische visuelle Effekte.

Diese Funktionen sollen es einzelnen Kreativen und Content-Erstellern ermöglichen, stabilisierte und anspruchsvolle Kamerafahrten ohne den Einsatz von großen Filmteams oder schweren mechanischen Stabilisierungssystemen zu realisieren.

Technologie als Bereicherung für die Filmästhetik

Die diesjährige „China Night“ in Cannes stand unter dem Leitmotto „From Tradition to Tomorrow“ und widmete sich dem Einfluss moderner Technologien auf die Kinematografie. Tina Jia, Vorsitzende der China Night, hob hervor, dass mit HONOR erstmals ein offizieller Imaging-Partner für das Event gewonnen wurde. Die Integration von KI-Bildverarbeitungstechnologie besitze das Potenzial, eine authentische filmische Ästhetik in die mobile Fotografie und Videografie zu bringen und neue visuelle Ausdrucksformen zu etablieren.