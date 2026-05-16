Hohe Hardware-Hürden für Google KI: „Gemini Intelligence“ schließt aktuelle Top-Smartphones aus

Google hat in dieser Woche mit „Gemini Intelligence“ eine neue Dachmarke für seine leistungsstärksten KI-Funktionen auf Premium-Android-Geräten vorgestellt. Dazu gehören innovative Features wie KI-gestützte Widgets, die verbesserte Sprache-zu-Text-Funktion „Rambler“ in Gboard sowie intelligenteres automatisches Ausfüllen. Doch wie das Fachportal 9to5Google berichtet, sind die offiziellen Systemanforderungen derart hoch, dass selbst aktuelle Flaggschiff-Smartphones leer ausgehen dürften.

In den Fußnoten der offiziellen Ankündigung listet Google die strengen Kriterien auf. Betroffen von den Restriktionen sind unter anderem die gesamte Pixel-9-Serie und sogar Samsungs im vergangenen Jahr erschienenes Falt-Smartphone Galaxy Z Fold 7.

Die Hardware-Anforderungen im Detail

Damit ein Smartphone das Label „Gemini Intelligence“ erhält und die neuen Funktionen ausführen kann, muss es tiefgreifende technische Voraussetzungen erfüllen. Die Mindestspezifikationen umfassen:

Prozessor: Ein aktueller, qualifizierter Flaggschiff-System-on-a-Chip (SoC).

Ein aktueller, qualifizierter Flaggschiff-System-on-a-Chip (SoC). Arbeitsspeicher: Mindestens 12 GB RAM .

Mindestens . KI-Modell: Volle Unterstützung von Googles AICore und zwingend das On-Device-KI-Modell Gemini Nano v3 (oder höher).

Volle Unterstützung von Googles AICore und zwingend das On-Device-KI-Modell (oder höher). Multimedia & Performance: Unterstützung moderner Standards wie Spatial Audio, HDR-Video, Aufnahmen bei schwachem Licht sowie jährliche Grafiktreiber-Updates für Gaming.

Unterstützung moderner Standards wie Spatial Audio, HDR-Video, Aufnahmen bei schwachem Licht sowie jährliche Grafiktreiber-Updates für Gaming. Qualitätsvorgaben: Strenge Zielvorgaben hinsichtlich der Systemstabilität (geringe Absturzraten), die ab 2027 noch restriktiver durchgesetzt werden sollen.

Warum das Pixel 9 und das Galaxy Z Fold 7 scheitern

Der entscheidende Knackpunkt für viele Bestandsgeräte ist die geforderte Version des On-Device-KI-Modells. Google setzt zwingend Gemini Nano v3 voraus. Aktuelle Premium-Geräte wie die Pixel-9-Reihe oder das Galaxy Z Fold 7 nutzen jedoch standardmäßig noch Gemini Nano v2.

Obwohl die betroffenen Modelle in der Regel über genügend Arbeitsspeicher verfügen (die Pixel-9-Pro-Modelle bieten beispielsweise bis zu 16 GB RAM), reicht die Architektur von Nano v2 nicht aus, um die komplexen Rechenprozesse von Gemini Intelligence lokal zu bewältigen.

Nachhaltigkeit und Update-Garantien im Fokus

Interessanterweise verknüpft Google die KI-Plattform nicht nur mit roher Rechenpower, sondern auch mit Software-Langlebigkeit. Um für Gemini Intelligence zertifiziert zu werden, müssen die Hersteller garantieren, dass das jeweilige Gerät:

Mindestens 5 große Android-OS-Upgrades erhält.

erhält. Mindestens 6 Jahre lang Sicherheitsupdates (mindestens vierteljährlich) bereitgestellt bekommt.

Damit nutzt Google seine KI-Offensive geschickt als Hebel, um Smartphone-Hersteller zu einer längeren Produktpflege zu drängen.

Ausblick: Start noch in diesem Jahr

Das Debüt von Gemini Intelligence soll laut Google noch in diesem Jahr auf ausgewählten Geräten von Google Pixel und Samsung Galaxy stattfinden. Branchenberichten zufolge wird Samsungs kommendes Falt-Smartphone, das Galaxy Z Fold 8 (erwartet für Sommer), voraussichtlich das erste Gerät auf dem Markt sein, das alle Kriterien inklusive Gemini Nano v3 erfüllt und mit den neuen KI-Funktionen ausgeliefert wird. Auch die kommende Pixel-10-Familie gilt als gesetzt.

Die strengen 12-GB-RAM-Vorgaben lassen zudem Zweifel an jüngsten Leaks aufkommen, wonach Google beim zukünftigen Basismodell des Pixel 11 den Arbeitsspeicher aus Kostengründen auf 8 GB reduzieren könnte – dies würde das Gerät bereits ab Werk von Googles wichtigster Software-Zukunftstechnologie ausschließen.