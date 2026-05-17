Eigengewächs gegen Branchenprimus: Xiaomi bringt XRING O3 – Angriff auf Qualcomm?

Xiaomi geht bei der Chip-Entwicklung in die Vollen. Jüngsten Informationen zufolge steht der Nachfolger des hauseigenen Erstlingswerks XRING O1 in den Startlöchern: Der Xiaomi XRING O3 soll noch dieses Jahr das Licht der Welt erblicken.
Mit einer radikal veränderten Architektur und beeindruckenden Taktraten positioniert sich der neue SoC (System-on-a-Chip) als spannende Alternative auf dem Markt. Doch wie schlägt sich das neue Tri-Cluster-Design im Vergleich zu Qualcomms aktuellem Flaggschiff, dem Snapdragon 8 Elite?
Inhaltsverzeichnis
Die Architektur: Abschied vom klassischen „Big-Core“
Der XRING O3 setzt auf ein ungewöhnliches 3-Cluster-Design (Octa-Core), das sich aus folgenden Kernen zusammensetzt:
- Prime-Core: Ein massiver Hauptkern, der mit bis zu 4,05 GHz taktet.
- Titanium-Cores: Ein neues Performance-Cluster für anspruchsvolle Aufgaben.
- Little-Cores: Die Effizienz-Kerne, die mit bis zu 3,02 GHz arbeiten.
Das Besondere: Xiaomi verzichtet beim XRING O3 auf ein traditionelles „Big-Core“-Cluster (wie die weit verbreiteten Cortex-A700-Reihen von ARM) und zieht stattdessen die Taktraten der Effizienz-Kerne extrem in die Höhe.
Der Vergleich: XRING O3 vs. Snapdragon 8 Elite
Qualcomm hat mit dem Snapdragon 8 Elite eine völlig neue Ära eingeleitet und verabschiedete sich ebenfalls vom klassischen Layout. Der Snapdragon setzt auf die hauseigene Oryon-Architektur in einer Dual-Cluster-Struktur:
- 2x Oryon Prime-Cores mit bis zu 4,32 GHz (in neueren Iterationen sogar noch höher)
- 6x Oryon Performance-Cores mit bis zu 3,53 GHz
Das Duell: Während Qualcomm komplett auf dedizierte „Little-Cores“ verzichtet und die Last auf extrem starke Performance-Kerne verteilt, geht Xiaomi den umgekehrten Weg. Der XRING O3 treibt seine „Little-Cores“ auf über 3 GHz, um die Balance zwischen Leerlauf-Effizienz und Multitasking zu wahren. In der absoluten Spitze behält der Snapdragon 8 Elite mit seinen 4,32 GHz (oder mehr) beim Prime-Takt jedoch knapp die Nase vorn.
Grafik und Speicher: Auf Augenhöhe mit der Elite
Auch bei der Grafikleistung und dem Speicherdurchsatz versteckt sich der XRING O3 nicht:
- Grafikboost: Xiaomi verspricht eine Steigerung der GPU-Leistung um rund 25 % im Vergleich zum Vorgänger. Der Chiptakt der Grafikeinheit soll dabei an der 1,5-GHz-Marke kratzen.
- Arbeitsspeicher: Der Chip unterstützt modernsten DRAM mit bis zu 9600 MT/s (LPDDR5X).
Im Vergleich dazu setzt der Snapdragon 8 Elite auf die mächtige Adreno-830-GPU, die ebenfalls massive Sprünge bei der Raytracing- und Rasterisierungleistung gemacht hat. Beim Speicher herrscht nahezu Gleichstand: Beide Plattformen sind für die schnellsten Speicherstandards optimiert, um KI-Anwendungen und High-End-Gaming ohne Flaschenhals zu ermöglichen.
Verfügbarkeit: Ein exklusives Vergnügen
Wer darauf hofft, den XRING O3 bald in einem globalen Flaggschiff-Modell in den Händen zu halten, wird vorerst enttäuscht. Der Launch des Prozessors – der gerüchteweise in einem kommenden Falttelefon (wie dem Xiaomi 17 Fold) oder einem speziellen Ultra-Ableger debütieren könnte – ist exklusiv für den chinesischen Markt vorgesehen.
Qualcomm bleibt damit unangefochtener König des globalen Marktes. Der Snapdragon 8 Elite treibt auch weiterhin fast alle internationalen Flaggschiffe der Android-Welt an.
Fazit: Ein mutiges Statement
Mit dem XRING O3 beweist Xiaomi, dass man sich langfristig aus der totalen Abhängigkeit von Chip-Zulieferern befreien möchte. Die aggressive Taktung des Prime-Kerns auf über 4 GHz und die extrem schnellen Little-Cores zeigen das enorme Potenzial der hauseigenen Entwicklung. Auch wenn der Chip vorerst in China bleibt und sich aufgrund des kolportierten TSMC-3nm-Verfahrens der harten Konkurrenz kommender Generationen stellen muss, ist er ein technologisches Ausrufezeichen im Jahr 2026.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.