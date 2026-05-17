Eigengewächs gegen Branchenprimus: Xiaomi bringt XRING O3 – Angriff auf Qualcomm?

Xiaomi geht bei der Chip-Entwicklung in die Vollen. Jüngsten Informationen zufolge steht der Nachfolger des hauseigenen Erstlingswerks XRING O1 in den Startlöchern: Der Xiaomi XRING O3 soll noch dieses Jahr das Licht der Welt erblicken.

Mit einer radikal veränderten Architektur und beeindruckenden Taktraten positioniert sich der neue SoC (System-on-a-Chip) als spannende Alternative auf dem Markt. Doch wie schlägt sich das neue Tri-Cluster-Design im Vergleich zu Qualcomms aktuellem Flaggschiff, dem Snapdragon 8 Elite?

Die Architektur: Abschied vom klassischen „Big-Core“

Der XRING O3 setzt auf ein ungewöhnliches 3-Cluster-Design (Octa-Core), das sich aus folgenden Kernen zusammensetzt:

Prime-Core: Ein massiver Hauptkern, der mit bis zu 4,05 GHz taktet.

Ein massiver Hauptkern, der mit bis zu taktet. Titanium-Cores: Ein neues Performance-Cluster für anspruchsvolle Aufgaben.

Ein neues Performance-Cluster für anspruchsvolle Aufgaben. Little-Cores: Die Effizienz-Kerne, die mit bis zu 3,02 GHz arbeiten.

Das Besondere: Xiaomi verzichtet beim XRING O3 auf ein traditionelles „Big-Core“-Cluster (wie die weit verbreiteten Cortex-A700-Reihen von ARM) und zieht stattdessen die Taktraten der Effizienz-Kerne extrem in die Höhe.

Der Vergleich: XRING O3 vs. Snapdragon 8 Elite

Qualcomm hat mit dem Snapdragon 8 Elite eine völlig neue Ära eingeleitet und verabschiedete sich ebenfalls vom klassischen Layout. Der Snapdragon setzt auf die hauseigene Oryon-Architektur in einer Dual-Cluster-Struktur:

2x Oryon Prime-Cores mit bis zu 4,32 GHz (in neueren Iterationen sogar noch höher)

mit bis zu (in neueren Iterationen sogar noch höher) 6x Oryon Performance-Cores mit bis zu 3,53 GHz

Das Duell: Während Qualcomm komplett auf dedizierte „Little-Cores“ verzichtet und die Last auf extrem starke Performance-Kerne verteilt, geht Xiaomi den umgekehrten Weg. Der XRING O3 treibt seine „Little-Cores“ auf über 3 GHz, um die Balance zwischen Leerlauf-Effizienz und Multitasking zu wahren. In der absoluten Spitze behält der Snapdragon 8 Elite mit seinen 4,32 GHz (oder mehr) beim Prime-Takt jedoch knapp die Nase vorn.

Grafik und Speicher: Auf Augenhöhe mit der Elite

Auch bei der Grafikleistung und dem Speicherdurchsatz versteckt sich der XRING O3 nicht:

Grafikboost: Xiaomi verspricht eine Steigerung der GPU-Leistung um rund 25 % im Vergleich zum Vorgänger. Der Chiptakt der Grafikeinheit soll dabei an der 1,5-GHz-Marke kratzen.

Xiaomi verspricht eine im Vergleich zum Vorgänger. Der Chiptakt der Grafikeinheit soll dabei an der 1,5-GHz-Marke kratzen. Arbeitsspeicher: Der Chip unterstützt modernsten DRAM mit bis zu 9600 MT/s (LPDDR5X).

Im Vergleich dazu setzt der Snapdragon 8 Elite auf die mächtige Adreno-830-GPU, die ebenfalls massive Sprünge bei der Raytracing- und Rasterisierungleistung gemacht hat. Beim Speicher herrscht nahezu Gleichstand: Beide Plattformen sind für die schnellsten Speicherstandards optimiert, um KI-Anwendungen und High-End-Gaming ohne Flaschenhals zu ermöglichen.

Verfügbarkeit: Ein exklusives Vergnügen

Wer darauf hofft, den XRING O3 bald in einem globalen Flaggschiff-Modell in den Händen zu halten, wird vorerst enttäuscht. Der Launch des Prozessors – der gerüchteweise in einem kommenden Falttelefon (wie dem Xiaomi 17 Fold) oder einem speziellen Ultra-Ableger debütieren könnte – ist exklusiv für den chinesischen Markt vorgesehen.

Qualcomm bleibt damit unangefochtener König des globalen Marktes. Der Snapdragon 8 Elite treibt auch weiterhin fast alle internationalen Flaggschiffe der Android-Welt an.

Fazit: Ein mutiges Statement

Mit dem XRING O3 beweist Xiaomi, dass man sich langfristig aus der totalen Abhängigkeit von Chip-Zulieferern befreien möchte. Die aggressive Taktung des Prime-Kerns auf über 4 GHz und die extrem schnellen Little-Cores zeigen das enorme Potenzial der hauseigenen Entwicklung. Auch wenn der Chip vorerst in China bleibt und sich aufgrund des kolportierten TSMC-3nm-Verfahrens der harten Konkurrenz kommender Generationen stellen muss, ist er ein technologisches Ausrufezeichen im Jahr 2026.