WhatsApp testet Spotify-Implementierung

WhatsApp testet derzeit in der Beta-Version, wie man Spotify-Songs direkt als Status-Update nutzen kann. Dann ließe sich im Status des Messengers auch direkt Musik in Form eines Spotify-Songs anzeigen. Aktuell ist dies aber nur in der Beta-Version verfügbar. Ob und wann diese Funktion in der normalen WhatsApp-App verfügbar ist, bleibt aktuell noch offen.

Bei wabetainfo.com schreibt man dazu:

Wie der beigefügte Screenshot zeigt, prüft WhatsApp die Implementierung einer Funktion, mit der Nutzer Musik von Spotify direkt in ihren Status-Updates teilen können. Diese Funktion soll in Zukunft veröffentlicht werden. Beim Teilen von Musik von Spotify wird Nutzern neben der üblichen Möglichkeit, Musik als Nachricht an einen Kontakt oder eine Gruppe zu senden, zusätzlich die Möglichkeit angezeigt, diese als WhatsApp-Status-Update zu posten. Wählt der Nutzer diese Option, verarbeitet WhatsApp eine Vorschau des geteilten Titels, die in der Status-Update-Anzeige angezeigt wird. Diese Funktion ähnelt dem Musik-Sharing in Instagram Stories, wenn Nutzer einen Song von Spotify posten. Auf Instagram wird beim Teilen eines Titels eine visuelle Vorschau in der Story generiert, die Songtitel, Künstlername und Albumcover sowie einen Button zur Wiedergabe zu Spotify anzeigt. Die Implementierung auf WhatsApp folgt demselben Ansatz und bietet Nutzern eine nahtlose Möglichkeit, Musik in Status-Updates zu teilen und zu entdecken. Durch die Integration eines direkten Links zu Spotify steigert WhatsApp die Nutzerinteraktion und macht das Musik-Sharing interaktiver, da Nutzer sofort auf den geteilten Titel zugreifen können, ohne manuell danach suchen zu müssen.

Spotify könnte damit die Reichweite der eigenen Musik deutlich steigern, wenn die vielen WhatsApp Nutzer aktiv die Musik der Plattform teilen. Damit würde der Streaming-Dienst deutlich interessanter werden.