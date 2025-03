CMF Phone 2: Enttäuschung bei den technischen Daten

Die Nothing Marke CMF arbeitet derzeit an einem neuen Gerät und wenn die aktuellen Details stimmen, werden Fans gar nicht mehr so lange warten müssen, bis die neuen Geräte auf den Markt kommen. Angeblich soll das Nothing Phone 2 bereits Ende April gelauncht werden. Bestätigt hat CMF dieses Zeitplan aber bisher noch nicht.

Die aktuellen Leaks rund um die technischen Daten sind aber eher ernüchternd. Bei Kamera und Akku scheint es keine größeren Veränderungen im Vergleich zu ersten Version zu geben. Lediglich der Prozessor bekommt ein Update (Dimensity 7400), aber auch das dürfte nicht viel mehr Performance bringen. Das CMF Phone 2 scheint daher keine größeren Neuerungen bei der Technik mitzubringen.

Das ist bisher zum CMF Phone 2 bekannt

Zum CMF Phone 2 gibt es bisher keine offiziellen Informationen von Nothing oder CMF, aber basierend auf aktuellen Gerüchten und Leaks, die vor allem aus Posts auf X und einigen Webquellen stammen, lassen sich einige Details zusammenfassen. Diese Informationen sind jedoch spekulativ und sollten mit Vorsicht betrachtet werden, da sie nicht verifiziert sind.

Was ist bisher bekannt?

Mögliches Erscheinungsdatum: Es wird erwartet, dass das CMF Phone 2 Ende April 2025 auf den Markt kommen könnte. Dies basiert auf Spekulationen von Nutzern auf X, die auf bisherigen Veröffentlichungsmustern von Nothing und CMF beruhen. Modellnummer: Die Modellnummer des CMF Phone 2 soll „A001“ lauten. Dies wurde durch eine Auflistung auf der indischen BIS-Zertifizierung (Bureau of Indian Standards) bekannt, was darauf hindeutet, dass das Gerät für den indischen Markt vorbereitet wird. Prozessor: Gerüchte deuten darauf hin, dass das CMF Phone 2 mit einem MediaTek Dimensity 7400 SoC ausgestattet sein könnte. Dieser Chip würde eine solide Mittelklasse-Leistung bieten, ähnlich wie beim Vorgänger, aber mit möglichen Verbesserungen in Effizienz und Geschwindigkeit. Display: Ein 6,3- bis 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate wird erwartet. Einige Quellen nennen eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2500 Nits (Peak Brightness) und 1600 Nits (High Brightness Mode), was es auch bei Sonnenlicht gut lesbar machen würde. Kamera: Die Kamera könnte eine Triple-Konfiguration mit 50 MP (Hauptsensor), 8 MP (Ultraweitwinkel) und 2 MP (Tiefensensor) sowie eine 16-MP-Frontkamera umfassen. Videoaufnahmen sollen bis zu 4K bei 30 fps unterstützen. Dies wäre eine Verbesserung gegenüber dem CMF Phone 1, das nur eine Dual-Kamera hatte. Akku und Laden: Ein 5000-mAh-Akku mit 50 Watt Schnellladen wird spekuliert. Das wäre ein Upgrade gegenüber den 33 Watt des CMF Phone 1, könnte aber weiterhin ohne kabelloses Laden auskommen. Software: Das Gerät soll mit Nothing OS 3.1 auf Basis von Android 15 laufen. Es wird von 3 Jahren Betriebssystem-Updates und 6 Jahren Sicherheitsupdates gesprochen, was eine längere Unterstützung als beim Vorgänger bedeuten würde. Design und Features: Wie beim CMF Phone 1 wird eine austauschbare Rückseite erwartet, die mit zusätzlichen Accessoires kompatibel ist. Ein neues Feature könnte eine „Essential Key Button“ sein, deren Funktion jedoch unklar bleibt. Außerdem wird spekuliert, dass NFC hinzugefügt wird – ein oft kritisierter Mangel des ersten Modells. Speicher: Es wird mit LPDDR4X-RAM und UFS 2.2-Speicher gerechnet, ähnlich wie beim Vorgänger, allerdings ohne genaue Angaben zu Kapazitäten (vermutlich 6/8 GB RAM und 128/256 GB Speicher). Preis: Der Preis wird im Budget- bis Mittelklassebereich erwartet, möglicherweise unter 20.000 INR (ca. 220 Euro) in Indien, was es erneut zu einem günstigen Angebot machen könnte.

Offene Fragen und Unsicherheiten

Die genauen Spezifikationen, wie Displaygröße oder Kamerafunktionen, variieren je nach Quelle leicht, was auf unterschiedliche Interpretationen der Leaks hinweist.

Ob das CMF Phone 2 tatsächlich kompakter wird als sein Vorgänger (wie einige X-Nutzer behaupten), ist unbestätigt.

Features wie Dual-Lautsprecher oder eine IP-Zertifizierung (z. B. IP69) wurden erwähnt, sind aber nicht durch mehrere Quellen gestützt.

Das CMF Phone 2 scheint eine Weiterentwicklung des erfolgreichen CMF Phone 1 zu werden, mit Fokus auf Design, solide Mittelklasse-Hardware und einem attraktiven Preis. Die Gerüchte deuten auf Verbesserungen wie NFC, eine bessere Kamera und schnellere Ladegeschwindigkeiten hin, doch bis zur offiziellen Ankündigung bleibt vieles spekulativ. Für definitive Informationen müssen wir auf eine Bestätigung von Nothing warten, die wahrscheinlich in den kommenden Wochen oder Monaten erfolgen könnte.

BILD CMF Phone 1