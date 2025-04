CMF Phone 2 Pro: Offizieller Start ab 249 Euro

CMF hat das neue CMF Phone 2 Pro offiziell vorgestellt und ab sofort können die neuen Geräte ab 249 Euro gekauft werden. Die Preise sehen dabei wie folgt aus:

8 + 128 GB – 249 €

8 + 256 GB – 279 €

Dabei gibt es endlich auch NFC – das war beim Vorgänger sehr vermisst worden. Das Unternehmen bietet dazu eine ganze Reihe von extra Zubehör an, mit dem man die Geräte weiter aufrüsten kann. Die Preise dafür sehen wie folgt aus:

Universal Cover – 25 €

Austauschbare Linsen (Fisheye und Makro) – 35 €

Wallet/Stand – 35 €

Bundle 1: Cover + Wallet/Stand oder Linsen – 45 €

Bundle 2: Cover + Wallet/Stand + Linsen – 65 €

Die technischen Highlights der neuen Modelle:

Prozessor: MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G Das CMF Phone 2 Pro wird vom leistungsstarken MediaTek Dimensity 7300 Pro-Chipsatz angetrieben. Dieser sorgt für flüssige Performance und beeindruckende Energieeffizienz – zu einem erschwinglichen Preis.

Die neue zweifarbige Optik in der Weiß-Orange-Farbgebung hebt das Aussehen und die Haptik des Telefons hervor. Mit einem schlanken, robusten Rahmen und einer Reihe von anpassbaren Zubehörteilen ist das CMF Phone 2 Pro das markanteste Smartphone seiner Kategorie – verspielt und leistungsstark zugleich. Essential Space Das CMF Phone 2 Pro bietet den günstigsten Einstieg in das Nothing OS-Ökosystem – mit Essential Space, einer benutzerzentrierten KI-Oberfläche, die beim Erfassen, Organisieren und Umsetzen von Ideen unterstützt.

Presse-Render zeigen dicke Ränder

CMF hat Marketing Material zu den neuen CMF Phone 2 pro veröffentlicht und darauf ist auch die Vorderseite zu sehen. Diese weist aber sehr große und dicke schwarze Ränder auf. Das wirkt insgesamt nicht sehr modern und erinnert an Modelle von vor einigen Jahre. Bleibt zu hoffen, dass es in der Realität nicht ganz so massiv wirkt wie auf den aktuellen Grafiken das CMF Phone 2.

Enttäuschung bei den technischen Daten

Die Nothing Marke CMF arbeitet derzeit an einem neuen Gerät und wenn die aktuellen Details stimmen, werden Fans gar nicht mehr so lange warten müssen, bis die neuen Geräte auf den Markt kommen. Angeblich soll das Nothing Phone 2 bereits Ende April gelauncht werden. Bestätigt hat CMF dieses Zeitplan aber bisher noch nicht.

Die aktuellen Leaks rund um die technischen Daten sind aber eher ernüchternd. Bei Kamera und Akku scheint es keine größeren Veränderungen im Vergleich zu ersten Version zu geben. Lediglich der Prozessor bekommt ein Update (Dimensity 7400), aber auch das dürfte nicht viel mehr Performance bringen. Das CMF Phone 2 scheint daher keine größeren Neuerungen bei der Technik mitzubringen.

BILD CMF Phone 1