Smartphone Verkaufszahlen: iPhone 16 dominieren die Sales

Die Analysten von IDC haben neue Zahlen zu den Smartphone-Verkäufen im 4. Quartal 2024 veröffentlicht und wenig überraschend kann auch in diesem Quartal Apple wieder die Top-Platzierungen belegen. Das iPhone 16 schafft Platz 1 bis 3 bei den meistverkauften Smartphones in diesem Quartal, nur die iPhone 16 plus schwächeln etwas und schaffen nicht den Sprung in die Top10. Dafür verkaufte sich das normale iPhone 15 aus dem Vorjahr weiter so gut, dass es für den 4. Platz im Verkaufsranking reicht.

Samsung ist ebenfalls mit 4 Modellen in den Top10 vertreten, aber es sind nicht die Premium-Modelle, die dem Unternehmen hohe Verkaufszahlen bescheren, sondern vor allem die Einsteiger-Geräte. Auch das Mittelklasse Smartphone Galaxy A55 kann auf Platz 9 mithalten. Die Galaxy S-Serie und auch die faltbaren Modelle des Unternehmens schaffen es aber nicht in die Top10 unter die meisteverkauften Handys.

Xiaomi kann mit dem Redmi 14C ebenfalls einen Platz im Ranking belegen und auch OPPO bringt eines der Modelle in die Top10 im Ranking. Bei beiden Unternehmen gilt aber auch wie bei Samsung: es sind eher die günstigeren Geräte, die gut verkauft werden und nicht so sehr die Topmodelle von Redmi und OPPO.