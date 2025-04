WhatsApp Anrufe und Videos Calls klappen nicht? So hilft man sich!

WhatsApp-Anrufe sind eine praktische Funktion, doch manchmal treten Probleme auf, die ihre Nutzung verhindern. Hier werden die häufigsten Ursachen und Lösungen detailliert beschrieben, damit man das Problem selbst beheben kann.

1. Schlechte Internetverbindung

WhatsApp-Anrufe basieren auf VoIP (Voice over IP) und benötigen eine stabile Internetverbindung. Hohe Latenzzeiten (über 150 ms) oder Datenverluste können zu Aussetzern oder Verbindungsabbrüchen führen.

Lösung: Man überprüft die Verbindung, indem man eine Webseite lädt oder einen Speedtest (z. B. über speedtest.net) durchführt. Eine Bandbreite von mindestens 1-2 Mbit/s für Upload und Download wird empfohlen. Bei mobilen Daten hilft es, an einen Ort mit besserem Empfang zu gehen.

2. Probleme mit der App

Veraltete Versionen oder beschädigte App-Daten können die Anruffunktion beeinträchtigen. Auch fehlerhafte Updates kommen als Ursache infrage.

Lösung: Man aktualisiert WhatsApp im App Store (Google Play oder Apple App Store). Hilft das nicht, deinstalliert man die App und lädt sie neu herunter. Vorher sollte man sicherstellen, dass Chats gesichert sind (z. B. über Google Drive oder iCloud).

3. Fehlende Berechtigungen

Ohne Zugriff auf Mikrofon und Lautsprecher funktioniert die Anruffunktion nicht.

Lösung: Man prüft die Berechtigungen. Unter Android: Einstellungen > Apps > WhatsApp > Berechtigungen > Mikrofon und Lautsprecher aktivieren. Unter iOS: Einstellungen > Datenschutz > Mikrofon > WhatsApp einschalten. Danach startet man die App neu.

4. Serverausfall bei WhatsApp

Gelegentlich sind die WhatsApp-Server temporär offline, etwa bei Wartungsarbeiten oder regionalen Störungen.

Lösung: Man besucht Seiten wie downdetector.de, um zu prüfen, ob andere Nutzer ähnliche Probleme melden. Bei einer Störung bleibt nur, abzuwarten. Alternativ kann man auf X nach aktuellen Meldungen (z. B. „#WhatsAppDown“) suchen.

5. Blockierte Kontakte

Ist man blockiert, sieht man keine Profilbild-Updates oder „Zuletzt online“-Angaben mehr, und Anrufe kommen nicht durch – es klingelt endlos oder gar nicht.

Lösung: Man testet die Funktion mit einem anderen Kontakt. Funktioniert es dort, könnte eine Blockierung vorliegen. Man kontaktiert die Person über einen anderen Kanal, um dies zu klären.

6. Firewall oder Netzwerkeinschränkungen

In manchen Ländern (z. B. VAE, China) oder Netzwerken (z. B. Firmen-WLAN) sind VoIP-Dienste gesperrt. Auch bestimmte Ports (z. B. UDP 3478, 3480) könnten blockiert sein.

Lösung: Man wechselt zu einem anderen Netzwerk, etwa von WLAN zu mobilen Daten. Ist das nicht möglich, installiert man ein VPN (z. B. NordVPN, ProtonVPN) und testet die Anrufe erneut.

Generell sollte man auch das Handynetz auf Funktion und das mobile Internet prüfen. Auch schlechte WLAN Verbindungen können ein Problem sein.

7. Geräteprobleme

Defekte Hardware wie Mikrofon oder Lautsprecher sowie ein voller Speicher oder ein überlastetes System können die Funktion stören.

Lösung: Man testet Mikrofon und Lautsprecher mit einem normalen Anruf. Funktioniert es nicht, liegt es am Gerät – hier hilft der Support oder eine Reinigung der Hardware (z. B. Lautsprecheröffnung). Außerdem löscht man unnötige Dateien, um Speicher freizugeben (Einstellungen > Speicher).

8. Weitere mögliche Ursachen

Energieeinstellungen : Manche Geräte beschränken Apps im Hintergrund. Unter Android: Einstellungen > Akku > Akkuoptimierung > WhatsApp auf „Nicht optimieren“ setzen.

: Manche Geräte beschränken Apps im Hintergrund. Unter Android: Einstellungen > Akku > Akkuoptimierung > WhatsApp auf „Nicht optimieren“ setzen. Konflikte mit anderen Apps : VPNs, Firewalls oder Sicherheits-Apps könnten stören. Man deaktiviert sie testweise.

: VPNs, Firewalls oder Sicherheits-Apps könnten stören. Man deaktiviert sie testweise. Fehlermeldungen: Tritt eine spezifische Meldung auf (z. B. „Verbindung nicht möglich“), hilft es, diese zu notieren und gezielt danach zu suchen.

Woran es liegen kann, wenn WhatsApp-Videocalls nicht funktionieren

Bei Videocalls gibt es noch weitere Fehlerursachen, die dafür sorgen können, dass die Anrufe nicht ankommen. WhatsApp-Videocalls können aus verschiedenen Gründen scheitern. Eine schlechte Internetverbindung (unter 2-3 Mbit/s) führt zu Abbrüchen – man prüft die Geschwindigkeit und wechselt ggf. das Netzwerk. Probleme mit der App behebt man durch ein Update oder eine Neuinstallation (Chats vorher sichern). Fehlende Berechtigungen für Kamera, Mikrofon oder Lautsprecher aktiviert man in den Geräteeinstellungen. Bei einem Serverausfall (prüfbar auf downdetector.de) bleibt nur Warten. Blockierte Kontakte erkennt man an fehlenden Profil-Updates und testet mit anderen Nummern. Firewalls oder Netzwerksperren (z. B. in Firmen-WLAN) umgeht man mit einem VPN. Defekte Hardware wie Kamera oder Mikrofon testet man mit anderen Apps, bei Speicherproblemen löscht man Daten. Energieeinstellungen (Android: Akkuoptimierung ausschalten) oder Konflikte mit anderen Apps (z. B. VPNs) können ebenfalls stören – man passt sie an.

