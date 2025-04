Überblick: Gute Prompts für Meta AI

Da Meta AI (z. B. in WhatsApp oder als Teil von Meta-Diensten) ein Large Language Model ähnlich wie ChatGPT ist, können effektive Prompts für Meta AI ähnliche Prinzipien wie für andere KI-Modelle folgen: klar, spezifisch, kontextreich und auf die gewünschte Aufgabe zugeschnitten. Hier sind einige gute Prompts, die für verschiedene Anwendungsfälle mit Meta AI optimiert sind, basierend auf allgemeinen Best Practices für KI-Prompts. Beachte, dass Meta AI in erster Linie für konversationelle und kreative Aufgaben genutzt wird, oft innerhalb von Meta-Plattformen wie WhatsApp oder Instagram.

Allgemeine Tipps für gute Prompts

Klarheit : Verwende einfache, präzise Sprache, um Missverständnisse zu vermeiden.

: Verwende einfache, präzise Sprache, um Missverständnisse zu vermeiden. Kontext : Gib Hintergrundinformationen, z. B. Zielgruppe, Ton oder Zweck.

: Gib Hintergrundinformationen, z. B. Zielgruppe, Ton oder Zweck. Spezifität : Definiere genau, was du willst (z. B. Länge, Format, Stil).

: Definiere genau, was du willst (z. B. Länge, Format, Stil). Offene Fragen : Stelle Fragen, die ausführliche Antworten fördern, statt Ja/Nein-Fragen.

: Stelle Fragen, die ausführliche Antworten fördern, statt Ja/Nein-Fragen. Tonalität: Gib den gewünschten Ton an (z. B. humorvoll, professionell, locker).

Beispiele für gute Prompts für Meta AI

1. Kreative Inhalte (z. B. Social Media, Storytelling)

Prompt : „Erstelle einen ansprechenden Instagram-Post für eine junge Zielgruppe (18–25 Jahre), der ein nachhaltiges Modelabel bewirbt. Der Ton soll locker und inspirierend sein, maximal 100 Wörter, mit einem Call-to-Action und 5 relevanten Hashtags.“

: „Erstelle einen ansprechenden Instagram-Post für eine junge Zielgruppe (18–25 Jahre), der ein nachhaltiges Modelabel bewirbt. Der Ton soll locker und inspirierend sein, maximal 100 Wörter, mit einem Call-to-Action und 5 relevanten Hashtags.“ Warum gut? : Spezifiziert Plattform, Zielgruppe, Ton, Länge und schließt Hashtags ein, was Meta AI hilft, zielgerichteten Content zu liefern.

: Spezifiziert Plattform, Zielgruppe, Ton, Länge und schließt Hashtags ein, was Meta AI hilft, zielgerichteten Content zu liefern. Prompt : „Schreibe eine kurze Geschichte (200 Wörter) über eine Freundschaft zwischen einem Roboter und einem Kind in einer futuristischen Stadt. Der Stil soll herzerwärmend und kindgerecht sein.“

: „Schreibe eine kurze Geschichte (200 Wörter) über eine Freundschaft zwischen einem Roboter und einem Kind in einer futuristischen Stadt. Der Stil soll herzerwärmend und kindgerecht sein.“ Warum gut?: Gibt ein klares Setting, Charaktere, Wortanzahl und den gewünschten emotionalen Ton.

2. Marketing und Werbung

Prompt : „Entwickle drei klickstarke Werbetitel für eine neue Fitness-App, die sich an Berufstätige richtet. Jeder Titel soll maximal 60 Zeichen lang sein, das Keyword ‚Fitness‘ enthalten und einen Vorteil hervorheben.“

: „Entwickle drei klickstarke Werbetitel für eine neue Fitness-App, die sich an Berufstätige richtet. Jeder Titel soll maximal 60 Zeichen lang sein, das Keyword ‚Fitness‘ enthalten und einen Vorteil hervorheben.“ Warum gut? : Präzise Vorgaben zu Länge, Zielgruppe, Keyword und Fokus auf Vorteile.

: Präzise Vorgaben zu Länge, Zielgruppe, Keyword und Fokus auf Vorteile. Prompt : „Verfasse eine E-Mail-Betreffzeile und einen kurzen Vorschau-Text (max. 50 Wörter) für einen Newsletter, der ein Webinar über digitales Marketing bewirbt. Der Ton soll professionell, aber einladend sein.“

: „Verfasse eine E-Mail-Betreffzeile und einen kurzen Vorschau-Text (max. 50 Wörter) für einen Newsletter, der ein Webinar über digitales Marketing bewirbt. Der Ton soll professionell, aber einladend sein.“ Warum gut?: Definiert Format, Thema, Ton und Länge für eine gezielte Ausgabe.

3. Informative Inhalte

Prompt : „Erkläre in einfachen Worten (max. 150 Wörter), wie Blockchain-Technologie funktioniert, als würdest du es einem Teenager erklären. Füge ein anschauliches Beispiel ein.“

: „Erkläre in einfachen Worten (max. 150 Wörter), wie Blockchain-Technologie funktioniert, als würdest du es einem Teenager erklären. Füge ein anschauliches Beispiel ein.“ Warum gut? : Fordert eine klare, verständliche Erklärung mit Beispiel und richtet sich an eine spezifische Zielgruppe.

: Fordert eine klare, verständliche Erklärung mit Beispiel und richtet sich an eine spezifische Zielgruppe. Prompt : „Liste 5 Tipps für nachhaltiges Reisen auf, die sich an Familien richten. Jeder Tipp soll kurz (1–2 Sätze) und praktisch umsetzbar sein.“

: „Liste 5 Tipps für nachhaltiges Reisen auf, die sich an Familien richten. Jeder Tipp soll kurz (1–2 Sätze) und praktisch umsetzbar sein.“ Warum gut?: Spezifiziert Zielgruppe, Anzahl, Länge und Fokus auf praktische Umsetzbarkeit.

4. Social Media Interaktion

Prompt : „Schreibe einen humorvollen Kommentar zu einem Instagram-Post über einen Hund, der Tricks macht. Der Kommentar soll maximal 20 Wörter lang sein und einen Hund-Emoji enthalten.“

: „Schreibe einen humorvollen Kommentar zu einem Instagram-Post über einen Hund, der Tricks macht. Der Kommentar soll maximal 20 Wörter lang sein und einen Hund-Emoji enthalten.“ Warum gut? : Gibt Plattform, Ton, Länge und ein spezifisches Element (Emoji) vor.

: Gibt Plattform, Ton, Länge und ein spezifisches Element (Emoji) vor. Prompt : „Erstelle einen LinkedIn-Post (100–150 Wörter), der meine neue Zertifizierung in KI-Marketing feiert. Der Ton soll professionell, aber enthusiastisch sein, und erwähne, wie die Zertifizierung Unternehmen helfen kann.“

: „Erstelle einen LinkedIn-Post (100–150 Wörter), der meine neue Zertifizierung in KI-Marketing feiert. Der Ton soll professionell, aber enthusiastisch sein, und erwähne, wie die Zertifizierung Unternehmen helfen kann.“ Warum gut?: Spezifiziert Plattform, Thema, Ton, Länge und Ziel der Nachricht.

5. Problemlösung und Brainstorming

Prompt : „Schlage 5 kreative Ideen vor, wie ein kleines Café in einer Großstadt mehr Kunden anziehen kann. Jede Idee soll kurz beschrieben werden (2–3 Sätze) und kostengünstig sein.“

: „Schlage 5 kreative Ideen vor, wie ein kleines Café in einer Großstadt mehr Kunden anziehen kann. Jede Idee soll kurz beschrieben werden (2–3 Sätze) und kostengünstig sein.“ Warum gut? : Fordert spezifische, praktische und budgetfreundliche Vorschläge mit klarer Struktur.

: Fordert spezifische, praktische und budgetfreundliche Vorschläge mit klarer Struktur. Prompt : „Hilf mir, einen Plan für eine 30-minütige Präsentation über Klimawandel zu erstellen. Gib eine Gliederung mit 4 Hauptpunkten, jeweils mit einer kurzen Beschreibung.“

: „Hilf mir, einen Plan für eine 30-minütige Präsentation über Klimawandel zu erstellen. Gib eine Gliederung mit 4 Hauptpunkten, jeweils mit einer kurzen Beschreibung.“ Warum gut?: Gibt Zeitrahmen, Thema und gewünschtes Format (Gliederung) an.

6. Meta-Prompt für bessere Prompts

Prompt : „Hilf mir, einen optimalen Prompt für Meta AI zu erstellen. Frage mich nach meinem Ziel, der Zielgruppe und dem gewünschten Format, und schlage dann einen verbesserten Prompt vor.“

: „Hilf mir, einen optimalen Prompt für Meta AI zu erstellen. Frage mich nach meinem Ziel, der Zielgruppe und dem gewünschten Format, und schlage dann einen verbesserten Prompt vor.“ Warum gut?: Nutzt Meta AI, um Prompts zu verfeinern, was besonders nützlich ist, wenn du unsicher bist, wie du anfangen sollst.

Zusätzliche Tipps für Meta AI

Iteratives Verfeinern : Wenn die Antwort nicht perfekt ist, gib Feedback, z. B.: „Mache den Text kürzer und humorvoller.“ Meta AI kann auf Folge-Prompts reagieren.

: Wenn die Antwort nicht perfekt ist, gib Feedback, z. B.: „Mache den Text kürzer und humorvoller.“ Meta AI kann auf Folge-Prompts reagieren. Emotionen einbauen : Für kreative Aufgaben kannst du Emotionen angeben, z. B.: „Der Text soll Freude und Begeisterung ausstrahlen.“

: Für kreative Aufgaben kannst du Emotionen angeben, z. B.: „Der Text soll Freude und Begeisterung ausstrahlen.“ Sprachstil : Wenn du einen bestimmten Stil willst (z. B. wie ein Influencer oder ein Wissenschaftler), erwähne es explizit.

: Wenn du einen bestimmten Stil willst (z. B. wie ein Influencer oder ein Wissenschaftler), erwähne es explizit. Faktencheck: Meta AI kann veraltete oder ungenaue Infos liefern. Überprüfe wichtige Fakten, besonders bei technischen oder aktuellen Themen.

TIPP Weitere Hinweise zum Umgang mit Meta AI haben wir hier zusammengestellt: Meta AI nicht verfügbar? | Meta AI abschalten? | Meta AI Datenschutz einschränken

Da Meta AI oft in sozialen Medien oder Messenger-Diensten wie WhatsApp integriert ist, sind Prompts, die auf kurze, konversationelle oder visuell ansprechende Inhalte abzielen, besonders effektiv. Experimentiere mit den obigen Beispielen und passe sie an deine Bedürfnisse an. Falls du spezifische Aufgaben oder Plattformen im Sinn hast, lass es mich wissen, und ich kann maßgeschneiderte Prompts vorschlagen!