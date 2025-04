Honor 400: Kamera-Modul geleakt

Das Honor 400 ist Teil der neuen Honor 400-Serie, die neben dem bereits veröffentlichten Honor 400 Lite auch das Honor 400 Pro umfasst. Es positioniert sich in der oberen Mittelklasse. Laut Berichten soll das Honor 400 in Kürze, möglicherweise im Juni 2025, im Rahmen eines europäischen Launch-Events vorgestellt werden. Ein genaues Datum ist noch nicht bestätigt. Preislich wird das Honor 400 voraussichtlich bei etwa 599 Euro liegen, was es teurer als das Honor 400 Lite (ca. 299 Euro), aber günstiger als das Honor 400 Pro (ca. 799 Euro) macht.

Mittlerweile wurde auch bereits ein Blick auf das Kamera-Modul der Modelle geleakt. Damit kann man zumindest erahnen, wie das neue Design aussehen könnte:

Technische Spezifikationen des Honor 400

Display: 6,55-Zoll-AMOLED-Display, flach (kein gebogenes Design wie beim Pro-Modell).

Bildwiederholrate von 120 Hz .

. Spitzenhelligkeit von bis zu 5.000 Nits , ideal für die Nutzung bei direkter Sonneneinstrahlung.

, ideal für die Nutzung bei direkter Sonneneinstrahlung. Features wie dynamisches Dimmen, AI Circadian Night Display, AI Defocus EyeCare-Modus und ein besonders dunkler Lesemodus sollen den Sehkomfort verbessern. Prozessor und Leistung: Angetrieben von einem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 , einem effizienten Mittelklasse-Chip, der für Alltag, Multimedia und Spiele ausreichend Leistung bietet.

, einem effizienten Mittelklasse-Chip, der für Alltag, Multimedia und Spiele ausreichend Leistung bietet. Im Vergleich zum Honor 400 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) ist dies ein weniger leistungsstarker Prozessor, was den Preisunterschied erklärt. Kamera: 200-MP-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung (OIS), vermutlich ein HP3-Sensor.

mit optischer Bildstabilisierung (OIS), vermutlich ein HP3-Sensor. 50-MP-Telekamera mit 2,5-fachem Zoom.

mit 2,5-fachem Zoom. Im Gegensatz zum Honor 400 Pro fehlt die Ultraweitwinkelkamera, was ein Kompromiss zur Kostensenkung ist.

50-MP-Selfie-Kamera für hochauflösende Selfies.

für hochauflösende Selfies. KI-gestützte Funktionen wie AI Recorder und Subtitle-Modus sind integriert. Akku und Laden: 5.300 mAh Akku mit Silizium-Kohlenstoff-Technologie für bessere Effizienz.

mit Silizium-Kohlenstoff-Technologie für bessere Effizienz. Schnellladen mit 66 Watt über USB-C (langsamer als die 100 Watt des Honor 400 Pro). Design und Schutz: Dünnes und leichtes Design: 7,3 mm Dicke und 184 Gramm Gewicht.

Dicke und Gewicht. Schutzart IP65 , was Schutz gegen Staub und Spritzwasser bietet, aber nicht vollständig wasserdicht ist (im Gegensatz zur IP68/IP69-Zertifizierung des Honor 400 Pro).

, was Schutz gegen Staub und Spritzwasser bietet, aber nicht vollständig wasserdicht ist (im Gegensatz zur IP68/IP69-Zertifizierung des Honor 400 Pro). Flacher Rahmen, im Gegensatz zum abgerundeten Design des Pro-Modells.

Integrierter Fingerabdrucksensor im Display. Software: Läuft auf MagicOS 9.0 basierend auf Android 15 .

basierend auf . Integrierte KI-Funktionen, einschließlich Google Gemini AI für Fotobearbeitung, Effizienztools und Personalisierung.

für Fotobearbeitung, Effizienztools und Personalisierung. Honor verspricht langfristige Updates, ähnlich wie beim Honor 400 Lite (sechs Android-Versionen und sechs Jahre Sicherheitsupdates).

Das Honor 400 soll unter der Modellnummer DNY-NX9 erscheinen. Das Honor 400 pro wird die Modellnummer DNP-NX9 haben.

Das Honor 400 verspricht ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis in der oberen Mittelklasse mit einem hellen AMOLED-Display, einer starken Hauptkamera und solider Performance. Es ist jedoch klar als günstigere Alternative zum Honor 400 Pro konzipiert, mit einigen Kompromissen bei Kamera, Prozessor und Schutzart. Weitere Details, wie der genaue Launch-Termin und finale Spezifikationen, werden vermutlich in den kommenden Wochen bekannt gegeben.