OnePlus 13T: Offizieller Startschuss in China

Die OnePlus 13T wurden in China mittlerweile offiziell vorgestellt und damit gibt es nun die technischen Daten direkt von OnePlus. Im Vergleich zu den Leaks gibt es aber keine größeren Überraschungen. Unklar ist, ob und wann die Modelle international angeboten werden und wann man das OnePlus 13T daher auch in Deutschland bekommen kann. Wir gehen aber von einem Start auch für deutsche Nutzer aus.

Das sind die offiziellen Grafiken des OnePlus 13

Nach den vielen Leaks in den letzten Tagen gibt es nun auch die offiziellen Presse-Render der neuen Modelle und sie bestätigen das neue Design der Kamera der OnePlus 13T. Insgesamt wirkt das Design damit deutlich aufgeräumter und cleaner – es dürfte international seine Fans finden.

Das OnePlus 13T soll wirklich dünne Ränder bekommen. Die Umrandung wird wohl symmetrisch ausfallen und nur 1,25 Millimeter dick sein. Damit dürften die Gerät mit die kleinsten Ränder auf dem Markt haben. Dazu soll es einen 6.000mAh Akku für die Ausdauer geben und dennoch sollen die OnePlus 13T unter 200 Gramm wiegen.

Erstes Modell ohne Alert-Slider

OnePlus wird auch in diesem Jahr wieder eine T-Serie anbieten. Die OnePlus 13 werden also in einigen Monaten durch die OnePlus 13T abgelöst werden und wenn di bisherigen Details zu den Modelle stimmen, wird das Unternehmen zum ersten Mal auf eine Alert-Slider verzichten. Stattdessen sollen die neuen Smartphones eine neue Action-Taste bekommen. Über diese kann man ebenfalls die Geräte stumm schalten und dazu gibt es noch weitere Funktionen. Diese neue Taste wird den Alert Slider ersetzen – wahrscheinlich dann auch beim kommenden OnePlus 15.

technische Daten des OnePlus 13T

Kategorie Spezifikation Display 6,3 Zoll, 1,5K Flat OLED, 120 Hz Bildwiederholrate, 1600 nits HBM Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher (RAM) 12 GB LPDDR5X (weitere Optionen möglich) Interner Speicher 256 GB UFS 4.0 (weitere Optionen möglich: 512 GB, 1 TB) Betriebssystem OxygenOS 15 basierend auf Android 15 Hauptkamera 50 MP (Sony LYT-700 / IMX906, OIS) + 50 MP (Samsung JN5, 2x Telephoto) Frontkamera 32 MP Akku 6100–6260 mAh, 80 W Schnellladen, kein kabelloses Laden Abmessungen 163,0 x 73,9 x 8,5 mm Gewicht 185 g Konnektivität 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, IR-Blaster, Dual-SIM, GPS Schutzart IP68/IP69 Besondere Merkmale Action Button, Metallrahmen, sehr schmale Displayränder (~1,25 mm), kein Alert-Slider Preis Ab ca. 410 € (China), global ab ca. 647 $ (ca. 600 €) Veröffentlichungsdatum 24. April 2025 (China), globaler Launch geplant