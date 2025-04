O2 Prepaid Jahrespaket: Update auf bis zu 125 GB Datenvolumen

O2 hat ab heute die Tarife zum Prepaid Jahrespaket aufgewertet und bietet nun bis zu 125 GB Datenvolumen pro Jahr zum gleichen Preis. Für 99,99 Euro bekommt man 365 Tage lang 125 GB Datenvolumen mit 5G und Speed bis 300 MBit/s. Damit stehen pro Monat mehr als 10 GB Datenvolumen zur Verfügung. Auch das kleinere Paket hat nun 50 GB Datenvolumen. Gespräche und SMS sind in den großen Jahrespaketen nicht enthalten. Dafür muss man das Smartphone Jahrespaket (ebenfalls Prepaid) buchen. Dieses kostet allerdings 79,99 Euro und bietet nur 25 GB Datenvolumen für ein Jahr.

O2 Prepaid Jahrespaket neu

O2 Prepaid Jahrespaket ALT

Das neue Paket hat Zugriff auf das 5G Netz von O2 und kann daher auch mit 5G Geräten genutzt werden. Der Speed liegt allerdings auch mit 5G bei maximal 300 MBit/s. Man kann die Angebote auch als eSIM nutzen, allerdings ist die eSIM weiterhin nicht direkt bestellbar, sondern man kann sie nur nachträglich umtauschen.

Was ist ein Prepaid Jahrespaket?

Ein Prepaid Jahrespaket ist ein Mobilfunktarif, der für ein Jahr im Voraus bezahlt wird. Der Tarif enthält in der Regel eine bestimmte Menge an Datenvolumen, Telefonie und SMS. Nach Ablauf des Jahres muss der Tarif nicht gekündigt werden, sondern verlängert sich automatisch, sofern ausreichend Guthaben auf der SIM-Karte vorhanden ist.

Prepaid Jahrespakete bieten einige Vorteile gegenüber herkömmlichen Prepaidtarifen:

Sie sind in der Regel günstiger, da Sie die Kosten für ein Jahr im Voraus bezahlen.

Sie bieten mehr Flexibilität, da Sie sich nicht um die monatlichen Zahlungen kümmern müssen.

Sie sind eine gute Option für Nutzer, die einen stabilen Tarif über einen längeren Zeitraum benötigen.

Prepaid Jahrespakete sind bei vielen Mobilfunkanbietern erhältlich, wie z. B. Vodafone, Telekom, O2 und Drillisch. Die Preise und Leistungen variieren je nach Anbieter. O2 bietet gleich 3 Jahrespakete zur O2 Freikarte an. Man zahlt dabei immer nur für die Leistung und nicht für die Simkarte (Versandkosten fallen allerdings an – also ist also keine komplette Freikarte).

