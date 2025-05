Google Gemini soll auf die iPhone kommen

Google strebt an, bis Mitte dieses Jahres eine Vereinbarung mit Apple zu treffen, um seine Gemini-KI-Technologie in neue iPhones zu integrieren, erklärte Google-CEO Sundar Pichai am Mittwoch während einer Anhörung in einem Kartellprozess in Washington. Genaue Details wurden dabei nicht genannt, aber man kann davon ausgehen, dass Google an Apple eine höhere Summe zahlt, damit das Unternehmen diese Technik einsetzt. Das kennt man auch Bereich aus dem Browser-Bereich.

Pichai verteidigte die Alphabet-Tochter gegen Vorschläge des US-Justizministeriums, die unter anderem das Ende lukrativer Verträge mit Apple, Samsung, AT&T und Verizon fordern, die Google als Standard-Suchmaschine auf neuen Mobilgeräten etablieren.

Die Integration würde es Siri vermutlich ermöglichen, Gemini für komplexere Fragen zu nutzen, ähnlich wie Apple bereits OpenAI’s ChatGPT eingebunden hat. Apples Vizepräsident Craig Federighi deutete im Juni, als der Apple-Intelligence-Dienst vorgestellt wurde, Pläne an, Gemini in diese Funktion zu integrieren. „Wir möchten den Nutzern letztlich die Wahl lassen, welche Modelle sie verwenden wollen, vielleicht Google Gemini in der Zukunft“, sagte Federighi damals. Der Wechsel zu Google könnte auch ein deutlicher Rückschlag für ChatGPT sein, weil das Unternehmen damit natürlich Reichweite verliert.

Die aktuellen Informationen wurden als Antwort auf Fragen der Anwältin des Justizministeriums, Veronica Onyema, gegeben. Pichai bejahte die Pläne mit „Korrekt“. Er erwähnte auch ein Treffen mit Apple-CEO Tim Cook, bei dem KI-Entwicklungen besprochen wurden. „Er [Cook] wollte unsere Pläne zur Weiterentwicklung von KI-Technologien und unsere Roadmap verstehen, und in diesem Zusammenhang sprachen wir auch über die Verbreitung der Gemini-App“, sagte Pichai. Cook habe zudem angedeutet, dass später in diesem Jahr weitere KI-Modelle von Drittanbietern in Apple Intelligence integriert werden.