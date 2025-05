OpenAI holt Apple Chef-Designer an Bord

OpenAI geht einen großen Schritt in Sachen eigener Hardware und hat sich den ehemaligen Apple Designer Joy Ive an Bord geholt. Das Unternehmen übernimmt dessen Firma io Products für 6,5 Milliarden US Dollar. Ive war bei Apple unter anderem zuständig für das ikonische Design der iPods und des iPhones und hatte das Unternehmen vor einigen Jahren verlassen. Mit seiner neuen Firma entwickelte er seit dem KI Hardware ohne Display.

Bei OpenAI schreiben Sam Altman und Joy Ive zu dem Schritt:

… Das io-Team, das sich auf die Entwicklung inspirierender, bestärkender und befähigender Produkte konzentriert, wird nun mit OpenAI fusionieren, um noch enger mit den Forschungs-, Entwicklungs- und Produktteams in San Francisco zusammenzuarbeiten. Mit der Fusion von io mit OpenAI übernehmen Jony und LoveFrom umfassende Design- und Kreativaufgaben bei OpenAI und io. Wir freuen uns riesig. Sam & Jony

Konkrete neue Projekte wurde in diesem Zusammenhang noch nicht angekündigt, aber generell scheint der Fokus von OpenAI damit mehr auf Hardware zu liegen. Möglicherweise wollen man ChatGPT auch mobil anbieten und zwar mit eigenen Geräten ohne dabei auf Handys und Smartphones angewiesen zu sein.