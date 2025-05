Mobilfunk-Markt: Anteil an Prepaid Simkarten sinkt weiter

Die Bundesnetzagentur hat mit dem Telekommunikationsbericht 2024 umfangreiche neue Zahlen zum Mobilfunk-Markt in Deutschland veröffentlicht. Generell sieht es dabei gut aus. Die Zahlen der Simkarten sind weiter gestiegen und 2025 gab es im privaten Bereich 109,2 Millionen Sim auf dem Markt. Damit gibt es weiterhin mehr Sim als Einwohner in Deutschland.

Im Prepaid Bereich ist der Trend allerdings seit einigen Jahren rückläufig. Das trifft auch auf 2024 zu, denn nach Zahlen des Bundesnetzagentur sinkt der Anteil der Prepaid Simkarten im Vergleich zu den Postpaid Angeboten weiter.

Bei prepaidtarife-24.de schreibt man dazu im Original:

Die Bundesnetzagentur hat neue Zahlen zu den Angeboten auf dem Mobilfunk-Markt veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der Prepaid Karte auf dem deutschen Markt im letzten Jahr weiter leicht geschrumpft und der Prepaid Anteil ist dadurch weiter gesunken. 2024 lag der Anteil von Prepaid Sim bei nur noch 27 Prozent (im Vergleich zu 29 Prozent im Vorjahr). Prepaid war also auch im letzten Jahr auf dem Rückzug und das bei insgesamt steigenden Zahlen bei den Simkarten.

In absoluten Zahlen gab es im letzten Jahr ca. 1 Millionen Prepaid Sim weniger als im Vorjahr. Das ist kein großer Einbruch, bedeutet aber auch, dass selbst Angebote wie kostenlose Freikarten und richtig viel zusätzliches Datenvolumen im Prepaid Bereich nicht überzeugen konnten.

Simkarten Deutschland 2024 @Bundesnetzagentur

Probleme machte sicher auch (und macht weiterhin), dass einige interessante Marken vom Markt verschwunden sind. Discotel wurde beispielsweise komplett eingestellt, Netzclub zu Fonic übernommen. Im neuen 1&1 Netz gibt es gar keine Prepaid Angebote mehr, so dass alle aktuellen Simkarten in diesem Netz nur noch Postpaid Angebote sind. Dazu gab es immer mal wieder Netzwechsel (beispielsweise bei Lebara) bei dem auch viele Verbraucher die Gelegenheit zu einem Wechsel genutzt haben. Insgesamt gibt es also viele Herausforderungen im Prepaid Bereich und diese werden wohl auch 2025 und 2026 bestehen bleiben. Die Zahl von Prepaid Sim dürfte daher eher weiter sinken.