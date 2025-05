Unbegrenztes Datenvolumen zu Nachbuchen jetzt auch im Vodafone Netz

Unbegrenzte On-Demand-Tarife waren bisher vor allem im O2-Netz verbreitet, während sie im Telekom- und Vodafone-Netz fehlten. Nun führt Freenet einen Unlimited-on-Demand-Tarif im Vodafone-Netz ein – für nur 29,99 Euro monatlich, der günstigste Unlimited-Tarif in diesem Netz. Man bekommt hier unbegrenztes Datenvolumen, muss es aber ab einem Limit von 100 GB im Monat manuell nachbuchen (in jeweils 1 GB Schritten). wer also mit O2 Netzen eher Probleme hat (weil vor Ort vielleicht der Ausbau noch nicht so weit ist) hat nun eine Alternative im Vodafone Netz, die richtig günstig ist und das On-Demand Konzept auch in dieses Netz bringt.

Die Tarifdetails sehen wie folgt aus:

komplette Allnet Flat für Gespräche und SMS

100 GB 5G Datenvolumen mit 100 MBit/s und jeweils 1 GB per SMS zum Nachbuchen

29,99 Euro monatliche Grundgebühr

29,99 Euro Anschlusspreis

24 Monate Laufzeit

Mit 100 MBit/s ist dieses Angebot auch recht schnell. Trotz des günstigen Preises muss man also beim Speed keine größeren Einschränkungen hinnehmen. Das ist aber bei unbegrenztem Datenvolumen zum Nachbuchen meistens der Fall. Generell kann man aber den Tarif auch einfach als 100 GB Flat nutzen – mit 30 Euro monatlich bekommt man hier einen guten Preis für 100 GB Datenvolumen im Vodafone Netz.

Die 1GB Grenze für weiteres Nachbuchen ist dabei vergleichsweise niedrig. Bei anderen Anbieter bekommt man 2 GB oder sogar 5 GB pro Nachbuchung. Daher muss man bei diesem Freenet Deal eher oft nachbuchen und für wirkliche Power-Nutzer lohnt sich dieses Angebot daher nicht. Wer Datenvolumen ohne Nachbuchen haben möchte, zahlt generell meistens mehr oder hat weniger Speed.

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit steigt der Preis auf 59,99 Euro monatlich, da der 30-Euro-Rabatt entfällt. Eine rechtzeitige Kündigung ist ratsam, um weiterhin günstig zu surfen. Der Tarif wird derzeit ohne Hardware (z. B. Smartphones) angeboten. Weitere Angebote für unbegrenztes Datenvolumen finden Sie hier.