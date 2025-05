Stylisch, aber leider nicht für Deutschland: das Realme Neo 7 Turbo

Das Realme Neo 7 Turbo, dessen Marktstart in China für Mai 2025 geplant ist, verspricht, die Mittelklasse mit beeindruckender Leistung, modernem Design und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis aufzumischen. Mit einem MediaTek Dimensity 9400e-Chip, einem riesigen 7000-mAh-Akku und einem stylischen, semitransparenten Design hebt sich das Gerät deutlich von der Konkurrenz ab. Leider bietet das Unternehmen nach wie vor keine neuen Geräte in Deutschland an – offiziell wird man die schicken Smartphones daher in Deutschland nicht bekommen.

Leistungsstarke Hardware für Gamer und Power-User

Das Herzstück des Realme Neo 7 Turbo ist der MediaTek Dimensity 9400e, ein Flaggschiff-Prozessor, der auf 4-nm-Technologie basiert. Mit einer All-Big-Core-CPU (1x Cortex-X4 @ 3,4 GHz, 3x Cortex-X4 @ 2,85 GHz, 4x Cortex-A720 @ 2,0 GHz) und der Immortalis-G720 MC12 GPU erzielt das Gerät beeindruckende AnTuTu-Scores von etwa 2,45 Millionen Punkten. Damit gehört es zu den leistungsstärksten Smartphones in seiner Preisklasse (ca. 350–415 USD). Die integrierte NPU 790 AI-Engine sorgt zudem für optimierte KI-Funktionen, etwa für Gaming, Bildverarbeitung oder Sprachassistenten.

Bis zu 16 GB LPDDR5X RAM und 1 TB UFS 4.0 Speicher garantieren schnelles Multitasking und kurze Ladezeiten, während das fortschrittliche Kühlsystem und der GT Engine 2.0 für stabile Performance bei intensiven Anwendungen wie Spielen sorgen.

Das Neo 7 Turbo ist mit einem 6,78-Zoll-1.5K-AMOLED-Display ausgestattet, das eine Bildwiederholrate von 120 Hz und 8T LTPO-Technologie bietet. Diese Kombination sorgt für flüssige Animationen und hohe Energieeffizienz. Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 6000 Nits (je nach Quelle) bleibt das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar. Geschützt wird es durch Crystal Armor Glass, das Kratzern und Stößen standhält.

Das Design ist ein echter Hingucker: Das semitransparente Gehäuse zeigt futuristische Muster wie Diamantschliffe oder konzentrierte Kreise und ist mit einer Dicke von nur 8,56 mm angenehm schlank. Die IP68/IP69-Zertifizierung macht das Gerät staub- und wasserdicht, ideal für den Alltag. Ein besonderes Feature ist der Infrarot-Blaster, mit dem Nutzer Smart-Home-Geräte wie Fernseher oder Klimaanlagen steuern können.

Kamera: Vielseitig und zuverlässig

Die Kamera des Realme Neo 7 Turbo ist für den Preis mehr als solide:

50 MP Hauptkamera (Sony IMX882 mit OIS) für scharfe, stabile Aufnahmen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

(Sony IMX882 mit OIS) für scharfe, stabile Aufnahmen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. 8 MP Ultra-Weitwinkelkamera für Landschafts- und Gruppenfotos.

für Landschafts- und Gruppenfotos. 50 MP Telekamera für detaillierte Zoom-Aufnahmen.

für detaillierte Zoom-Aufnahmen. 16 MP Frontkamera für Selfies und Videoanrufe.

Dank der KI-gestützten Bildverarbeitung liefert die Kamera lebendige Farben und gute Ergebnisse in verschiedenen Szenarien, auch wenn sie nicht mit High-End-Flaggschiffen konkurrieren kann.

Marathon-Akku und Blitzladen

Mit einem 7000-mAh-Akku setzt das Neo 7 Turbo neue Maßstäbe in der Mittelklasse. Die Kapazität verspricht eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen bei normaler Nutzung, selbst bei Gaming oder Streaming. Die 100W-Schnellladefunktion lädt das Gerät in kürzester Zeit wieder auf, was die Downtime auf ein Minimum reduziert.

Das Smartphone läuft auf Android 15 mit der Realme UI 6.0, die eine moderne, anpassbare Benutzeroberfläche bietet. Zu den Konnektivitätsoptionen gehören Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 und NFC, was das Gerät zukunftssicher macht. Ein In-Display-Fingerabdrucksensor sorgt für schnelle und sichere Entsperrung.

Mit einem Preis von etwa 2500–3000 Yuan (~350–415 USD) in China und ca. ₹34.990 in Indien positioniert sich das Neo 7 Turbo als direkter Konkurrent zu Geräten wie dem iQOO Neo 10 Pro oder Redmi Turbo 4 Pro. Ob es international verfügbar sein wird, ist noch unklar, aber ein Rebranding als Realme GT 7 wird spekuliert.