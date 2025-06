Samsung: offizielle Tipps gegen die Akku-Probleme bei One UI 7

Samsungs One UI 7 ist ein wirklich umfassendes Software-Update für Galaxy-Geräte und bringt seit seiner Einführung mit der Galaxy S25-Serie im Januar 2025 zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen. Seit April 2025 wird das Update schrittweise auf Premium-, Mittelklasse- und Budget-Smartphones von Samsung ausgerollt. Doch trotz der Neuerungen klagen viele Nutzer über starken Batterieverbrauch, was Samsung zu einer offiziellen Stellungnahme veranlasst hat.

Auf Social-Media-Plattformen wie Reddit, X und in der Samsung Members-Community häufen sich Beschwerden über die Batterieprobleme nach der Installation von One UI 7. Ein Samsung-Moderator hat daraufhin offizielle Tipps veröffentlicht, um die Probleme zu lindern, während das Unternehmen an einer Lösung arbeitet.

Samsungs offizielle Tipps gegen Batterieprobleme bei One UI 7

Samsung empfiehlt Galaxy-Nutzern mit One UI 7 folgende Maßnahmen, um die Akkulaufzeit zu verbessern:

Batterieoptimierung : Öffnen Sie Einstellungen > Gerätepflege > „Jetzt optimieren“, um Akku, Speicher und Arbeitsspeicher zu optimieren.

: Öffnen Sie Einstellungen > Gerätepflege > „Jetzt optimieren“, um Akku, Speicher und Arbeitsspeicher zu optimieren. Unbenutzte Funktionen deaktivieren : Schalten Sie WLAN, GPS, Bluetooth und mobile Daten aus, wenn sie nicht benötigt werden, um Strom zu sparen.

: Schalten Sie WLAN, GPS, Bluetooth und mobile Daten aus, wenn sie nicht benötigt werden, um Strom zu sparen. Netzwerkstabilität prüfen : Vermeiden Sie die Nutzung des Geräts in Gebieten mit schwachem oder schwankendem Netzsignal, da dies den Akku belastet.

: Vermeiden Sie die Nutzung des Geräts in Gebieten mit schwachem oder schwankendem Netzsignal, da dies den Akku belastet. Display-Einstellungen anpassen : Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit, aktivieren Sie die automatische Helligkeit oder verkürzen Sie die Bildschirm-Timeout-Zeit unter Einstellungen > Anzeige > Bildschirm-Timeout.

: Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit, aktivieren Sie die automatische Helligkeit oder verkürzen Sie die Bildschirm-Timeout-Zeit unter Einstellungen > Anzeige > Bildschirm-Timeout. Akkuintensive Apps überprüfen : Nutzen Sie Gerätepflege, um Apps mit hohem Stromverbrauch zu identifizieren und deren Nutzung einzuschränken oder zu aktualisieren.

: Nutzen Sie Gerätepflege, um Apps mit hohem Stromverbrauch zu identifizieren und deren Nutzung einzuschränken oder zu aktualisieren. Hintergrund-Apps schließen : Beenden Sie ungenutzte Apps, die im Hintergrund laufen, um den Energieverbrauch zu senken.

: Beenden Sie ungenutzte Apps, die im Hintergrund laufen, um den Energieverbrauch zu senken. Auto-Sync deaktivieren : Deaktivieren Sie die automatische Synchronisation von Apps und E-Mails über das Benachrichtigungsfeld.

: Deaktivieren Sie die automatische Synchronisation von Apps und E-Mails über das Benachrichtigungsfeld. Werksreset (als letzte Maßnahme): Falls die oben genannten Tipps nicht helfen, sichern Sie Ihre Daten und setzen Sie das Gerät zurück unter Einstellungen > Allgemeine Verwaltung > Zurücksetzen > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Google-Passwort kennen.

Samsung fordert Nutzer auf, anhaltende Probleme zu melden, und deutet an, dass ein zukünftiges Software-Update die Batterieprobleme bei einigen Geräten beheben könnte. Das Unternehmen reagiert damit schnell auf die wachsende Unzufriedenheit seiner Nutzer.

Die Batterieprobleme betreffen ein breites Spektrum an Galaxy-Nutzern, von Besitzern von Flaggschiff-Modellen bis hin zu Budget-Geräten, was die Reichweite des One UI 7-Rollouts unterstreicht. Trotz der neuen Funktionen, wie verbesserte Anpassungsmöglichkeiten und Leistungsoptimierungen, trüben die Akku-Probleme die Nutzererfahrung. Eventuell wird es auch bis One UI 8 dauern, bis Samsung diese Probleme in den Griff bekommt.