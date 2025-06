Samsung Smartphone fängt Schuss ab

Die Geschichten rund um lebensrettende Bücher, Flachmänner oder auch Uhren in der Uniform haben ein neues Kapitel bekommen, den im Ukraine-Krieg soll es diesmal ein Samsung Smartphone gewesen sein, dass ein Schrapnell abgefangen hat und damit dem Träger wohl das Leben rettete.

Der X-Account InUKRofficial postetet das Bild samt der Story dazu. Konkret heißt es im Beitrag:

Ein ukrainischer Soldat berichtete, wie sein Samsung-Smartphone ihm das Leben rettete – das Gerät hielt bei einem Angriff einen Granatsplitter auf. Das Unternehmen versprach eine kostenlose Reparatur.

Es handelte sich daher nicht um einen Schuss, der abgefangen wurde, sondern ein Granat-Splitter wurde durch das Gerät aufgehalten. Das Schadensbild deutet dazu darauf hin, dass der Splitter wohl nicht mehr viel Energie hatte, sonst wären die Zerstörungen am Gerät wohl größer gewesen. Dennoch ist es für den Soldaten natürlich besser, wenn das Handy so ein Schrapnell aufhält und es gar nicht erst in den Körper eindringen kann (unabhängig von der Restenergie).