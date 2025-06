O2: Rock am Ring und Rock im Park bekommen zusätzliche Funkmasten

O2 rüstet auch in diesem Jahr wieder die großen Musik-Festival mit zusätzliche Kapazitäten für Handys- und Smartphones aus. Mit dem Beginn der Festivalsaison bei Rock am Ring in der Eifel und Rock im Park in Nürnberg stellt O2 Telefónica ein leistungsstarkes Mobilfunknetz bereit. Der Telekommunikationsanbieter setzt 80 mobile 5G-Masten ein, um Hunderttausenden Festivalbesuchern zuverlässige Verbindungen für Telefonie und Datennutzung zu garantieren. Damit können Fans ihre Festival-Momente in Echtzeit teilen.

Mehr Kapazität durch mobile 5G-Masten

„Ein starkes Mobilfunknetz gehört zu jedem Festival“, betont Mallik Rao, Technologie- und Geschäftskundenvorstand von O2 Telefónica. „Mit mobilen 5G-Masten und gezielten Ausbaumaßnahmen schaffen wir ein optimales Netzerlebnis.“ Die sogenannten Mobile Radio Trailer (MRT) wurden im Winter technisch aufgerüstet und bieten nun die doppelte Netzkapazität im Vergleich zum Vorjahr. Sie senden mit 5G, 4G/LTE und 2G/GSM und nutzen leistungsstarke 3,6-Gigahertz-Frequenzen, um viele Nutzer gleichzeitig mit hohen Geschwindigkeiten zu versorgen. Die Masten, ausfahrbar bis 25 Meter, sind flexibel und schnell einsatzbereit.

Die mobilen Masten kommen 2025 bei 80 Großveranstaltungen zum Einsatz – ein Drittel mehr als im Vorjahr. Dazu zählen Festivals wie Hurricane, Wacken, Deichbrand, Parookaville und Nature One sowie Events wie die Kieler Woche, der Hessentag und das Oktoberfest. Für Rock am Ring stellt O2 vier MRT bereit, für Rock im Park drei. Der Datenverbrauch steigt rasant: Beim Wacken Open Air 2024 flossen 90.000 Gigabyte durch das O2-Netz – eine Steigerung von 32 % gegenüber 2023, mit einem verdreifachten 5G-Anteil.

Sicherheit und Business-Anwendungen

Neben der Vernetzung der Fans unterstützt O2 Veranstalter mit stabilen Verbindungen für mobile Bezahlsysteme, organisatorische Abläufe und Sicherheitskonzepte, etwa für Notrufe. „Unser Festivalteam und zusätzliche Masten gewährleisten, dass alle verbunden bleiben – von Mobile Payment bis zur Kommunikation der Einsatzkräfte“, so Rao.

Insgesamt versorgt O2 Telefónica 2025 über 200 Großveranstaltungen mit temporären Holz- und Stahlmasten sowie innovativen Lösungen wie 5G-Straßenlaternen, die erstmals beim Oktoberfest in München für dauerhafte Netzkapazität sorgen. Diese Maßnahmen sichern ein zuverlässiges Netzerlebnis für Kunden und Geschäftspartner auf allen Events.