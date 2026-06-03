Neues Tarif-Update: Die besten Drillisch-Schnäppchen der Woche im Überblick

Es ist wieder Dienstag, 11:00 Uhr – und das bedeutet traditionell: Der Mobilfunk-Discounter Drillisch hat seine Tarife aktualisiert. Auch in dieser Woche zeigt sich das gewohnte Bild auf dem Mobilfunkmarkt: Während die technischen Konditionen und die starken Preise im Vergleich zur Vorwoche identisch bleiben, rotieren lediglich die Tarifbezeichnungen und die Markennamen hinter den Angeboten.
Alle aktuellen Aktions-Tarife funken mit schnellem LTE/5G und bis zu 50 Mbit/s (inklusive Allnet-Flat für Telefonie & SMS). Beim Anschluss-Preis hast Du wie immer die Wahl: Entscheidest Du Dich für die maximale Flexibilität mit 1 Monat Laufzeit, fallen einmalig 9,99 € an. Bindest Du Dich für 24 Monate, entfällt der Bereitstellungspreis komplett (0,00 €).
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Hier sind die besten Preis-Leistungs-Kracher der Woche im Überblick:
1. Für Sparfüchse und Normalnutzer (bis 50 GB)
- 25 GB für nur 6,99 € / Monat (bei sim24)
- Der absolute Preisknaller für alle, die ein stabiles Datenpaket zum Tiefpreis suchen.
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- 35 GB für nur 7,99 € / Monat (bei BIGSIM)
- Satte 10 GB mehr für gerade einmal einen Euro Aufpreis im Monat.
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- 40 GB für nur 8,99 € / Monat (bei sim.de)
- Der perfekte Mittelweg für ausgiebiges Streaming von unterwegs.
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- 50 GB für nur 9,99 € / Monat (bei sim24)
- Die magische 10-Euro-Grenze optimal ausgereizt: Viel Datenvolumen für unter einen Zehner.
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2. Für Power-User (ab 60 GB bis Unlimited)
- 60 GB für nur 12,99 € / Monat (bei sim.de)
- Ideal für alle, die unterwegs komplett auf WLAN verzichten wollen.
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- Unlimited „on Demand“ 40 für nur 14,99 € / Monat (bei sim.de)
- Das Prinzip: Du startest mit 40 GB fixem Datenvolumen im Monat. Ist dieses aufgebraucht, kannst Du per SMS oder in der Servicewelt beliebig oft und komplett kostenlos jeweils 1 GB gratis nachbuchen. Du wirst rechtzeitig vor Verbrauch benachrichtigt – echtes unbegrenztes Datenvolumen zum Sparpreis!
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- Unlimited „on Demand“ 50 für nur 15,99 € / Monat (bei BIGSIM)
- Gleiches cleveres Nachbuch-Prinzip wie oben, allerdings mit einem noch größeren Basis-Puffer von direkt 50 GB zu Beginn des Monats.
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Fazit: Wer flexibel wechseln möchte oder einen dauerhaft günstigen Tarif ohne versteckte Kosten sucht, macht bei der aktuellen Tarifrunde von Drillisch absolut nichts falsch. Schnappt euch euren Wunschtarif, bevor die Marken nächste Woche wieder durchgetauscht werden!
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.