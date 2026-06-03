Neues Tarif-Update: Die besten Drillisch-Schnäppchen der Woche im Überblick

Es ist wieder Dienstag, 11:00 Uhr – und das bedeutet traditionell: Der Mobilfunk-Discounter Drillisch hat seine Tarife aktualisiert. Auch in dieser Woche zeigt sich das gewohnte Bild auf dem Mobilfunkmarkt: Während die technischen Konditionen und die starken Preise im Vergleich zur Vorwoche identisch bleiben, rotieren lediglich die Tarifbezeichnungen und die Markennamen hinter den Angeboten.

Alle aktuellen Aktions-Tarife funken mit schnellem LTE/5G und bis zu 50 Mbit/s (inklusive Allnet-Flat für Telefonie & SMS). Beim Anschluss-Preis hast Du wie immer die Wahl: Entscheidest Du Dich für die maximale Flexibilität mit 1 Monat Laufzeit, fallen einmalig 9,99 € an. Bindest Du Dich für 24 Monate, entfällt der Bereitstellungspreis komplett (0,00 €).

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Hier sind die besten Preis-Leistungs-Kracher der Woche im Überblick:

1. Für Sparfüchse und Normalnutzer (bis 50 GB)

2. Für Power-User (ab 60 GB bis Unlimited)

Fazit: Wer flexibel wechseln möchte oder einen dauerhaft günstigen Tarif ohne versteckte Kosten sucht, macht bei der aktuellen Tarifrunde von Drillisch absolut nichts falsch. Schnappt euch euren Wunschtarif, bevor die Marken nächste Woche wieder durchgetauscht werden!

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