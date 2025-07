Galaxy Watch Ultra 2 (2025): wo bleibt die neue Smartwatch?

Die Galaxy Watch Ultra 2 wurde entgegen anders lautender Gerüchte nicht beim großen Samsung-Unpacked-Event im Juli 2025 vorgestellt, was viele Fans enttäuscht hat. Stattdessen gab es nur eine überarbeitete Version der ursprünglichen Galaxy Watch Ultra mit mehr Speicher (64 GB) und einer neuen Farbe namens Titanium Blue.

Was bisher bekannt ist:

Kein neues Design , sondern nur kleinere Updates bei der 2025er Edition

, sondern nur kleinere Updates bei der 2025er Edition Galaxy Watch Ultra 2 wird nun frühestens 2026 erwartet

wird nun erwartet Gerüchte sprechen von einem neuen Wear OS 6 mit One UI 7 Watch , mehr RAM und KI-gestützten Gesundheitsfunktionen

mit , mehr RAM und KI-gestützten Gesundheitsfunktionen Preislich könnte sie bei 699 € liegen – oder sogar günstiger, um mehr Käufer anzusprechen

Samsung scheint sich Zeit zu nehmen, um echte Innovationen zu liefern, statt nur kosmetische Updates. Das könnte bedeuten: neue Sensoren, besserer Akku, vielleicht sogar ein neues Bedienkonzept mit digitaler Krone oder kompakterem Gehäuse.

Das verbaute 1,5-Zoll-Super-AMOLED-Display mit Saphirglas soll bis zu 3.000 Nits Helligkeit erreichen. Spekuliert wird über einen Wechsel zu MicroLED, was höhere Energieeffizienz und bis zu 4.000 Nits ermöglichen würde – eine Bestätigung steht jedoch aus.

Hardware: Mehr Speicher, neue Plattform

Ein zentrales Upgrade betrifft den Speicher: Statt 32 GB soll die Ultra nun 64 GB bieten. Als SoC kommt der neue Exynos W1000 zum Einsatz, gefertigt im 3-nm-Verfahren, was eine gesteigerte Effizienz und Leistung verspricht. Die Uhr läuft mit One UI Watch 8 auf Basis von Wear OS 6 und bietet unter anderem eine verbesserte Gestensteuerung – etwa das Auslösen der Smartphone-Kamera per Fingertipp.

Der Akku bleibt bei 590 mAh, mit einer Laufzeit von bis zu 48 Stunden im Energiesparmodus. Schnellladen wird unterstützt, konkrete Ladezeiten sind aber nicht bekannt. Die Uhr ist nach MIL-STD-810H zertifiziert und bis 10 ATM wasserdicht – für Tauchgänge weiterhin ungeeignet.

Sensorik & Gesundheit: KI und neue Messmethoden

Samsung setzt auf einen überarbeiteten BioActive-Sensor, der präziser Herzfrequenz, Blutsauerstoff und Körperzusammensetzung erfassen soll. Besonders spannend: Die nicht-invasive Blutzuckermessung könnte erstmals integriert sein – ein potenzieller Gamechanger im Wearable-Markt. Auch die Messung von Carotinoid-Werten zur Einschätzung des antioxidativen Status wird diskutiert.

Weitere Features:

Dual-Band-GPS

Multisport-Modi

86-dB-Sirene für Notfälle

für Notfälle KI-gestützte Empfehlungen via „Energy Score“

via „Energy Score“ AGES-Index zur Analyse der Stoffwechselgesundheit

Ein Wermutstropfen bleibt: Die Gestensteuerung funktioniert nur mit Samsung-Smartphones – ein Nachteil für Nutzer anderer Android-Geräte.

Preis & Verfügbarkeit

Die Galaxy Watch Ultra (2025) soll laut Leaks bei 699 Euro starten – identisch zum Vorgänger. Eine mögliche Preissenkung wird diskutiert, was sie gegenüber der Apple Watch Ultra 2 (ab 899 Euro) attraktiver machen würde. Vorbestellungen sollen direkt nach dem Unpacked-Event starten, inklusive Bonus wie einem kostenlosen Trail-Nylon-Armband.

Die Galaxy Watch Ultra (2025) scheint ein durchdachtes Upgrade zu werden, das auf bewährte Stärken setzt und punktuell nachlegt. Ob die spekulierten Innovationen wie die Blutzuckermessung tatsächlich kommen, bleibt abzuwarten. Klar ist: Samsung zielt mit der Ultra auf Outdoor-Fans, Gesundheitsbewusste und Technik-Enthusiasten – und könnte mit der neuen Farbstrategie und KI-Funktionen einen Nerv treffen.