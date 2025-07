Carl Pei im Video: so schätzt der CEO das Nothing Phone 3 ein

In dem Video „Nothing CEO reacts to Phone (3) reviews“ reagiert Carl Pei, CEO von Nothing, auf die ersten Rückmeldungen und Kritiken zum Nothing Phone 3 – und zeigt sich dabei überraschend offen und reflektiert. Das Video vermittelt nicht nur technische Informationen, sondern auch die Haltung eines CEOs, der zuhört, reflektiert und seine Marke weiterentwickeln will. Das ist eher ungewöhnlich auf dem Markt.

Carl Pei betont mehrfach, dass er sich aktiv mit dem Feedback der Tech-Community auseinandersetzt. „Ich liebe es, wenn Leute ehrlich sind. Das hilft uns, besser zu werden.“ Er lobt die konstruktive Kritik von YouTubern wie MKBHD und Mrwhosetheboss und erklärt, dass deren Einschätzungen bereits Einfluss auf zukünftige Software-Updates und Hardwareentscheidungen haben.

Bemerkenswert ist Peis Offenheit über interne Schwierigkeiten. „Wir haben Fehler gemacht – zum Beispiel beim Timing der Updates. Aber wir lernen daraus.“ Er spricht über die Balance zwischen Innovation und Stabilität und gibt Einblicke in die Entscheidungsprozesse hinter den Kulissen.

Weitere Punkte aus dem Video sind:

Design & Software: Pei betont, dass das Design bewusst minimalistisch gehalten wurde, um sich von der Masse abzuheben. Auch die Software soll künftig stärker auf Nutzerwünsche eingehen.

Transparenz: Er spricht offen über Herausforderungen bei der Entwicklung und gibt zu, dass nicht alles perfekt gelaufen ist – ein seltener Einblick in die Denkweise eines Tech-CEOs.

Zukunftspläne: Das Unternehmen will mit dem Phone (3) neue Maßstäbe setzen, insbesondere bei Nutzererlebnis und Nachhaltigkeit.

Das Video ist ein spannender Mix aus Selbstkritik, Vision und Community-Nähe – und zeigt, dass Nothing sich als Marke weiterentwickeln will. Bleibt abzuwarten, ob die Kritikpunkte mit dem Nothing Phone 4 auch wirklich abgestellt werden können.

Nothing CEO reacts to Phone (3) reviews

