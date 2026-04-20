Samsung Galaxy A56: April-Update gestartet

Samsung hat mit der Verteilung eines wichtigen Software-Updates für das Galaxy A56 in Europa begonnen. Die neue Firmware trägt die Build-Nummer BZD1 und basiert auf der aktuellsten Benutzeroberfläche One UI 8.
Dieses Update bringt nicht nur die neuesten Funktionen der aktualisierten Oberfläche auf das Gerät, sondern enthält auch den Sicherheitspatch für April, der kritische Sicherheitslücken schließt und die Systemstabilität verbessert. Nutzer in europäischen Regionen können die Aktualisierung ab sofort über die Systemeinstellungen unter dem Punkt „Software-Update“ manuell suchen und installieren. Es wird empfohlen, den Download über eine stabile WLAN-Verbindung durchzuführen, da das Paket aufgrund des Versionssprungs einen beachtlichen Umfang hat.
One UI 8 Update gestartet
Samsung hat mit der Verteilung des stabilen One UI 8-Updates in Südkorea begonnen. Die Aktualisierung steht zunächst für die Galaxy S24-Serie einschließlich des Fan Edition-Modells, das Galaxy Z Fold6 und Flip6 sowie das Galaxy A56 zur Verfügung. Damit setzt Samsung den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung seiner Benutzeroberfläche um und bringt neue Funktionen sowie Optimierungen auf aktuelle Geräte.
Gemäß der Ankündigung des Unternehmens soll der weltweite Rollout dieser Softwareversion ab dem 25. September starten. Nutzer außerhalb Koreas können sich demnach zeitnah auf die neue Version freuen, die unter anderem verbesserte Systemleistung, überarbeitete Designs und erweiterte Datenschutzfunktionen bieten dürfte.
So prüft man auf eine neue One UI Version beim Samsung Galaxy A56
Um auf dem Samsung Galaxy A56 zu prüfen, ob eine neue Softwareversion verfügbar ist, öffnet man zunächst die Einstellungen des Geräts. Dort navigiert man zum Menüpunkt „Software-Update“. Anschließend wählt man die Option „Herunterladen und installieren“. Das Smartphone verbindet sich daraufhin mit dem Update-Server und überprüft, ob eine neue Version bereitsteht. Falls ein Update verfügbar ist, wird es angezeigt und kann direkt heruntergeladen und installiert werden. Dabei sollte das Gerät idealerweise mit einem WLAN verbunden sein und über ausreichend Akkuladung verfügen oder an eine Stromquelle angeschlossen sein. Da größere Updates wie One UI 8 oft schrittweise verteilt werden, kann es vorkommen, dass die Aktualisierung nicht sofort für alle Nutzer verfügbar ist. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die Update-Funktion regelmäßig manuell zu prüfen.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.