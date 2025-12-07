OnePlus: AI Tools machen Probleme (bis hin zur Deaktivierung)

Der neue AI Writer von OnePlus, der als zentrale Funktion von OxygenOS 14 und 15 beworben wurde, steht aktuell massiv in der Kritik. Nutzer berichten seit Tagen über Fehlfunktionen, Aussetzer und politisch sensible Reaktionen des Systems. Inzwischen hat OnePlus die Funktion auf einigen Geräten vorübergehend deaktiviert und eine interne Untersuchung eingeleitet.

Im Mittelpunkt der Kontroverse steht ein Verhalten, das viele Anwender als problematisch einstufen: Der AI Writer verweigert bei bestimmten geopolitisch sensiblen Begriffen die Ausgabe. Besonders häufig genannt wird der Fall, dass das Tool keine Texte generiert, wenn Nutzer den indischen Bundesstaat Arunachal Pradesh in Verbindung mit Indien erwähnen. Statt einer Antwort erscheint lediglich eine Fehlermeldung oder der Hinweis, einen anderen Text einzugeben. Die Vorfälle lösten in sozialen Netzwerken und Foren eine Welle an Kritik aus.

Parallel dazu melden zahlreiche Nutzer, dass der AI Writer nach jüngsten OxygenOS‑Updates vollständig aus dem System verschwunden ist. In der Sidebar, in den Einstellungen und in der Tastatur taucht die Funktion bei vielen Geräten nicht mehr auf. Ob es sich um einen technischen Fehler oder eine bewusste Deaktivierung handelt, lässt OnePlus bislang offen. Das Unternehmen bestätigte lediglich, dass man die Berichte prüfe.

Deutsche Nutzer scheint aktuell weniger betroffen zu sein – falls die AI aber nicht mehr reagiert oder gar nicht mehr zu finden ist, könnte es auch auf deutschen OnePlus daran liegen.

Die Probleme treffen OnePlus zu einem Zeitpunkt, an dem der Hersteller seine KI‑Strategie offensiv ausbaut und die Funktion als wichtigen Bestandteil der kommenden Gerätegeneration positioniert. Der AI Writer sollte als systemweite Schreibhilfe dienen, die Texte zusammenfasst, umformuliert oder automatisch generiert. Stattdessen steht das Feature nun im Zentrum einer Debatte über Zuverlässigkeit, Transparenz und mögliche politische Filtermechanismen.

Wann der AI Writer wieder vollständig verfügbar sein wird, ist derzeit unklar. OnePlus kündigte an, weitere Informationen zu veröffentlichen, sobald die interne Analyse abgeschlossen ist.