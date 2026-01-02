OnePlus Nord 6: Zertifizierungen bestätigen baldigen Launch des neuen Mittelklasse-Killers

Schon kurz nach dem Jahreswechsel verdichten sich die Hinweise auf das nächste Highlight in der OnePlus-Nord-Serie. Das OnePlus Nord 6 (Modellnummer CPH2795) wurde nun offiziell in den Datenbanken der TDRA (VAE) und SIRIM (Malaysia) gesichtet. Damit ist klar: Der globale Launch steht unmittelbar bevor.

Zertifizierungen als Startschuss

Die Eintragungen bei der emiratischen TDRA und der malaysischen SIRIM sind für Branchenbeobachter ein klares Signal. Da diese Zertifizierungen meist nur wenige Wochen vor dem Verkaufsstart erfolgen, rechnen Experten mit einer offiziellen Präsentation im ersten Quartal 2026. In China wird das Gerät vermutlich unter der Bezeichnung OnePlus Turbo 6 bereits im Januar debütieren, bevor es als Nord 6 seinen Weg nach Europa und in andere globale Märkte findet.

Snapdragon 8s Gen 4: Power am Limit

Das Herzstück des Nord 6 wird laut aktuellen Leaks der brandneue Snapdragon 8s Gen 4 von Qualcomm sein. Dieser Chipsatz verspricht Flaggschiff-Performance zu einem attraktiveren Preispunkt und soll AnTuTu-Werte von über 2 Millionen Punkten erreichen. Flankiert wird der Prozessor von modernstem LPDDR5X RAM und schnellem UFS 3.1 Speicher, was für eine butterweiche Bedienung unter OxygenOS 16 (basierend auf Android 16) sorgen dürfte.

Display-Highlight mit 165Hz

Besonders Gamer dürfen sich freuen: OnePlus verbaut angeblich ein flaches 1.5K OLED-Display, das eine beeindruckende Bildwiederholrate von 165Hz unterstützt. Damit würde sich das Nord 6 deutlich von der Konkurrenz abheben, die meist bei 120Hz oder maximal 144Hz stagniert. Das flache Design dürfte zudem viele Nutzer ansprechen, die kein Fan von gewölbten Displaykanten („Curved Screens“) sind.

Akku-Monster oder klassische Ausdauer?

Während einige Gerüchte aus China von einem gigantischen 9.000-mAh-Akku für das Schwestermodell sprechen, ist für die globale Nord-Variante eher mit einer Kapazität zwischen 5.500 und 6.000 mAh zu rechnen, um das Gehäuse schlank zu halten. Geladen wird gewohnt rasant mit 80W SuperVOOC, was das Smartphone in etwa 30 Minuten fast vollständig füllt.

Die Kameras: Fokus auf das Wesentliche

Bei der Kamera scheint OnePlus auf ein duales Setup zu setzen:

Hauptkamera: 50 MP (vermutlich Sony-Sensor mit OIS)

50 MP (vermutlich Sony-Sensor mit OIS) Ultraweitwinkel: 8 MP

8 MP Selfie: 16 MP oder 32 MP (noch unklar)

Voraussichtliche technische Daten im Überblick:

Feature Erwartete Spezifikation Modellnummer CPH2795 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Display 1.5K Flat OLED, 165Hz Speicher LPDDR5X RAM / UFS 3.1 Kamera 50 MP Main + 8 MP Ultraweitwinkel Laden 80W SuperVOOC Betriebssystem OxygenOS 16 (Android 16)

Mit dem Nord 6 scheint OnePlus die Formel des „Flaggschiff-Killers“ weiter zu perfektionieren. Besonders die Kombination aus dem neuen 8s-Gen-4-Chip und dem 165Hz-Display könnte das Gerät zum Geheimtipp für Performance-Enthusiasten im Jahr 2026 machen. Wir halten Sie über offizielle Termine für den deutschen Markt auf dem Laufenden.

BILD OnePlus Nord 5