Galaxy S26-Serie: Überraschungs-Update wird verteilt

Samsung rollt derzeit ein zweites Software-Update für das Galaxy S26 Ultra im April aus, wobei der Startschuss für die Verteilung in Mexiko gefallen ist. Die neue Firmware ist an der Build-Nummer S948BXXS2AZD4 (sowie den Varianten S948BOWO2AZD4 und erneut S948BXXS2AZD4) zu erkennen.

Obwohl das Gerät bereits zu Beginn des Monats eine Aktualisierung erhalten hatte, dient dieser zweite Patch offenbar dazu, die Systemstabilität weiter zu optimieren oder kurzfristig entdeckte Sicherheitslücken zu schließen. Nutzer des High-End-Smartphones in der Region können den Download über die Systemeinstellungen unter dem Punkt „Software-Update“ manuell anstoßen. Es wird erwartet, dass Samsung die Verteilung dieser Build-Version in den kommenden Tagen auch auf weitere Märkte ausweiten wird.

Erstes Update bereits Anfang des Monats

Samsung hattAnfang des Monats den Startschuss für das nächste große Software-Paket seiner aktuellen Flaggschiff-Reihe gegeben. Nachdem die Galaxy S26-Serie bereits mit One UI 8.5 ausgeliefert wurde, erreicht nun das umfassende April-Update die Nutzer. Der Rollout begann gestern in Südkorea und steht kurz vor der globalen Veröffentlichung.

Obwohl das Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra bereits ab Werk mit der neuesten Benutzeroberfläche One UI 8.5 (basierend auf Android 16) laufen, dient das aktuelle April-Update dazu, die Systemstabilität weiter zu optimieren. Laut ersten Berichten aus Südkorea enthält die Firmware nicht nur die neuesten Sicherheitspatches, sondern verfeinert auch die Performance der neuen KI-Funktionen, die mit der S26-Serie eingeführt wurden.

Erfahrungsgemäß lässt Samsung nach dem Start im Heimatmarkt nicht lange auf sich warten. Es wird erwartet, dass das Update bereits im Laufe dieser Woche in weiteren Regionen, einschließlich Europa und den USA, zur Verfügung gestellt wird.

Nutzer können manuell prüfen, ob die Aktualisierung bereits verfügbar ist:

Einstellungen > Software-Update > Herunterladen und installieren

One UI 8.5: Was ist neu?

Während S26-Besitzer die Vorzüge von One UI 8.5 bereits genießen, warten Nutzer älterer Modelle (wie der S25- oder S24-Serie) gespannt auf die stabile Version. Zu den Highlights von One UI 8.5 gehören:

Erweiterte Galaxy AI: Verbesserte Echtzeit-Übersetzungen und neue Tools für die Foto- und Videobearbeitung.

Verbesserte Echtzeit-Übersetzungen und neue Tools für die Foto- und Videobearbeitung. ProVisual Engine: Optimierte Kamera-Algorithmen, die besonders beim S26 Ultra die 200-MP-Hauptkamera unterstützen.

Optimierte Kamera-Algorithmen, die besonders beim S26 Ultra die 200-MP-Hauptkamera unterstützen. Performance-Boost: Eine tiefere Integration der Software mit dem neuen Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bzw. dem Exynos 2600 in Europa) für effizienteres Multitasking.

Ausblick für ältere Geräte

Parallel zum S26-Update bereitet Samsung Berichten zufolge den Wechsel der Galaxy S25-Serie von der Beta-Phase zur stabilen One UI 8.5-Version vor. Insider vermuten, dass diese Geräte Mitte April ebenfalls das finale Update erhalten werden, um mit den Funktionen der neuen S26-Familie gleichzuziehen.