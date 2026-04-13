HMD Terra M: Das „Unkaputtbare“ für den harten Arbeitseinsatz

Mit dem HMD Terra M bringt der europäische Hersteller Human Mobile Devices (HMD) ein Gerät auf den Markt, das die Brücke zwischen klassischem Mobiltelefon und hochmodernem Outdoor-Werkzeug schlägt. Es richtet sich weniger an den Durchschnittsnutzer als vielmehr an den professionellen Anwender im Handwerk, in der Logistik oder bei Rettungskräften.

Das Herzstück des Terra M ist seine extreme Widerstandsfähigkeit. Es ist nach den höchsten Standards zertifiziert:

IP68 & IP69K: Es ist nicht nur staubdicht und wasserresistent, sondern hält sogar Hochdruck- und Dampfstrahlreinigungen stand.

Es ist nicht nur staubdicht und wasserresistent, sondern hält sogar Hochdruck- und Dampfstrahlreinigungen stand. MIL-STD-810H: Das Gerät übersteht Stürze aus bis zu 1,8 Metern Höhe auf harten Untergrund.

Das Gerät übersteht Stürze aus bis zu Höhe auf harten Untergrund. Temperaturbeständig: Der Betrieb ist in einem Bereich von -25°C bis +55°C problemlos möglich.

Fokus auf Produktivität: Push-to-Talk und Handschuh-Modus

Das kompakte 2,8-Zoll-Display ist mit Corning Gorilla Glass 3 geschützt und verfügt über eine spezielle Sensortechnik, die die Bedienung mit nassen Fingern oder Arbeitshandschuhen ermöglicht. Für die schnelle Kommunikation im Team hat der Nutzer Zugriff auf eine dedizierte Push-to-Talk-Taste (PTT) sowie eine Notfalltaste, die frei programmiert werden können.

Ein weiteres Highlight für laute Umgebungen ist der Lautsprecher, der eine Lautstärke von bis zu 100 dB erreicht – vergleichbar mit einem Presslufthammer aus nächster Nähe.

Technische Ausstattung und Konnektivität

Unter der Haube arbeitet ein Qualcomm Dragonwing QCM2290 Quad-Core-Prozessor. Obwohl das Gerät im Design eines klassischen Feature-Phones daherkommt, bietet es moderne Annehmlichkeiten:

Speicher: 2 GB RAM und 32 GB interner Speicher (erweiterbar per microSD auf bis zu 1 TB).

2 GB RAM und 32 GB interner Speicher (erweiterbar per microSD auf bis zu 1 TB). Kamera: Eine 8-Megapixel-Hauptkamera für Dokumentationszwecke.

Eine 8-Megapixel-Hauptkamera für Dokumentationszwecke. Konnektivität: 4G LTE, WLAN, Bluetooth 5.0 und NFC.

4G LTE, WLAN, Bluetooth 5.0 und NFC. Akku: Der 2.510 mAh Akku ist einfach austauschbar und sorgt für eine Standby-Zeit von bis zu 10 Tagen.

Fazit und Preis

Das HMD Terra M ist ein spezialisiertes Business-Tool. Für eine unverbindliche Preisempfehlung von 199,99 Euro erhält der Käufer ein verlässliches Kommunikationsgerät, das dort funktioniert, wo herkömmliche Smartphones längst aufgeben würden. Mit einer Update-Garantie von fünf Jahren für Sicherheits-SMRs ist es zudem auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.