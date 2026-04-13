HMD Terra M: Das „Unkaputtbare“ für den harten Arbeitseinsatz

Mit dem HMD Terra M bringt der europäische Hersteller Human Mobile Devices (HMD) ein Gerät auf den Markt, das die Brücke zwischen klassischem Mobiltelefon und hochmodernem Outdoor-Werkzeug schlägt. Es richtet sich weniger an den Durchschnittsnutzer als vielmehr an den professionellen Anwender im Handwerk, in der Logistik oder bei Rettungskräften.
Das Herzstück des Terra M ist seine extreme Widerstandsfähigkeit. Es ist nach den höchsten Standards zertifiziert:
- IP68 & IP69K: Es ist nicht nur staubdicht und wasserresistent, sondern hält sogar Hochdruck- und Dampfstrahlreinigungen stand.
- MIL-STD-810H: Das Gerät übersteht Stürze aus bis zu 1,8 Metern Höhe auf harten Untergrund.
- Temperaturbeständig: Der Betrieb ist in einem Bereich von -25°C bis +55°C problemlos möglich.
Fokus auf Produktivität: Push-to-Talk und Handschuh-Modus
Das kompakte 2,8-Zoll-Display ist mit Corning Gorilla Glass 3 geschützt und verfügt über eine spezielle Sensortechnik, die die Bedienung mit nassen Fingern oder Arbeitshandschuhen ermöglicht. Für die schnelle Kommunikation im Team hat der Nutzer Zugriff auf eine dedizierte Push-to-Talk-Taste (PTT) sowie eine Notfalltaste, die frei programmiert werden können.
Ein weiteres Highlight für laute Umgebungen ist der Lautsprecher, der eine Lautstärke von bis zu 100 dB erreicht – vergleichbar mit einem Presslufthammer aus nächster Nähe.
Technische Ausstattung und Konnektivität
Unter der Haube arbeitet ein Qualcomm Dragonwing QCM2290 Quad-Core-Prozessor. Obwohl das Gerät im Design eines klassischen Feature-Phones daherkommt, bietet es moderne Annehmlichkeiten:
- Speicher: 2 GB RAM und 32 GB interner Speicher (erweiterbar per microSD auf bis zu 1 TB).
- Kamera: Eine 8-Megapixel-Hauptkamera für Dokumentationszwecke.
- Konnektivität: 4G LTE, WLAN, Bluetooth 5.0 und NFC.
- Akku: Der 2.510 mAh Akku ist einfach austauschbar und sorgt für eine Standby-Zeit von bis zu 10 Tagen.
Fazit und Preis
Das HMD Terra M ist ein spezialisiertes Business-Tool. Für eine unverbindliche Preisempfehlung von 199,99 Euro erhält der Käufer ein verlässliches Kommunikationsgerät, das dort funktioniert, wo herkömmliche Smartphones längst aufgeben würden. Mit einer Update-Garantie von fünf Jahren für Sicherheits-SMRs ist es zudem auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.