Oppo Find X9 Ultra: Das neue Flaggschiff mit 300mm-Telekonverter offiziell vorgestellt

Oppo hat das Schweigen gebrochen und das neue Find X9 Ultra offiziell präsentiert. Während die technischen Daten auf dem Papier bereits beeindrucken, sorgt vor allem ein Zubehörteil der „Earth Explorer Edition“ für Aufsehen in der Smartphone-Fotografie.

Design und Editionen

Das Design bleibt der markanten Ästhetik der Find-Serie treu, setzt jedoch auf eine hochwertigere Materialwahl. Neben den klassischen Farben Schwarz und Weiß kehrt das beliebte Orange (vermutlich in einer Kunstleder-Optik) zurück.

Das Highlight für Outdoor-Enthusiasten ist die Earth Explorer Edition. Diese Sonderausführung wird zusammen mit einem 300mm Teleconverter ausgeliefert – ein Novum, das die optische Reichweite des Periskop-Objektivs auf ein Niveau hebt, das bisher spezialisierten Kameras vorbehalten war.

Die technischen Spezifikationen im Überblick

Das Find X9 Ultra ist vollgepackt mit modernster Hardware:

Display: 6,82″ 2K flaches LTPO OLED (ein bedeutender Wechsel für Nutzer, die keine abgerundeten Kanten mögen).

6,82″ 2K LTPO OLED (ein bedeutender Wechsel für Nutzer, die keine abgerundeten Kanten mögen). Prozessor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (maximale Effizienz und KI-Leistung).

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (maximale Effizienz und KI-Leistung). Kamerasystem (Quad-Setup): Hauptsensor: 200 MP Sony LYT901 (1/1.12″) – ein riesiger Sensor für enorme Lichtausbeute. Ultraweitwinkel: 50 MP Sony LYT600. Tele 1: 200 MP OV52A (3x optischer Zoom mit OIS). Tele 2: 50 MP JNL (10x Periskop mit OIS) inklusive Telemacro-Funktion . Zusatz: Multispektrales Objektiv für präzisere Farbwiedergabe.

Akku & Laden: Ein massiver 7.050 mAh Akku, der mit 100W kabelgebunden und 50W kabellos geladen werden kann.

Ein massiver Akku, der mit 100W kabelgebunden und 50W kabellos geladen werden kann. Gehäuse & Schutz: Metallrahmen, IP69-Zertifizierung (höchster Schutz gegen Wasser und Staub) sowie ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor.

Metallrahmen, (höchster Schutz gegen Wasser und Staub) sowie ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor.

Marktstart und Verfügbarkeit

Für Fans der Marke gibt es gute Nachrichten bezüglich der Verfügbarkeit:

Globaler Launch: Bereits am 21. April – wohl auch in Deutschland

Was bedeutet das für den Nutzer?

Mit dem Wechsel auf ein flaches Display reagiert Oppo auf das Feedback vieler Enthusiasten, die bei Curved-Displays oft Fehleingaben beklagten. Die Kombination aus dem Snapdragon 8 Elite und dem gigantischen 7.050 mAh Akku könnte das Find X9 Ultra zum neuen Laufzeit-König im High-End-Segment machen.

Besonders spannend bleibt die Frage, wie der 300mm Teleconverter der Earth Explorer Edition mechanisch und Software-seitig integriert wird. Sollte die Bildqualität halten, was die Daten versprechen, könnte Oppo hier die Messlatte für Zoom-Fotografie erneut ein Stück höher legen.