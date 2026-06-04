Strategiewechsel bei Apple: Vision Pro vor dem Aus, Smart Glasses teilweise erst 2029

Der renommierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat tiefgreifende Änderungen in Apples Produkt-Roadmap für den Bereich Extended Reality (XR) und Augmented Reality (AR) enthüllt. Laut seinen neuesten Informationen aus der Lieferkette zieht Apple radikale Konsequenzen aus den bisherigen Markterfahrungen und stampft die klassische Vision-Pro-Linie offenbar ein, um sich stattdessen voll auf massentaugliche Datenbrillen zu konzentrieren.

Radikale Bereinigung der XR-Roadmap

Kuo stellte klar, dass seine vor rund einem Jahr erstellte Roadmap für Apples XR-Headsets und Smart Glasses hinfällig ist. Der Fokus des iPhone-Konzerns hat sich drastisch verengt:

Streichung der Vision Pro: Die High-End-Headset-Linie taucht in den aktuellen Plänen nicht mehr auf. Laut Kuo ist diese Entscheidung richtig, da Apple seine Ressourcen so in Richtung von Produkten verschieben kann, die ein echtes Massenmarktpotenzial besitzen.

Die High-End-Headset-Linie taucht in den aktuellen Plänen nicht mehr auf. Laut Kuo ist diese Entscheidung richtig, da Apple seine Ressourcen so in Richtung von Produkten verschieben kann, die ein echtes Massenmarktpotenzial besitzen. Fokus auf zwei Produkte: Derzeit sind in Apples XR-Roadmap überhaupt nur noch zwei spezifische Smart-Glasses-Produkte sichtbar.

Der Einfluss des zukünftigen CEOs: John Ternus zieht die Fäden

Interessant ist der strategische Hintergrund dieses Kurswechsels. Laut Kuo wurde diese große Überarbeitung der Produktstrategie bereits vor einer Weile von John Ternus abgesegnet.

Ternus, der als Apples nächster CEO folgen wird, drückt der Hardware-Sparte damit schon jetzt seinen Stempel auf. Der Wandel hin zu alltagstauglicheren Wearables trägt ganz klar seine Handschrift.

Die zwei verbleibenden Smart-Glasses-Projekte im Zeitplan

Wer auf eine schnelle Veröffentlichung von Apples neuen Brillen hofft, muss sich laut den Daten aus der Lieferkette jedoch auf Geduld einstellen:

1. Die KI-Brille ohne Display (Erwartet für 2027)

Apple arbeitet weiterhin mit Hochdruck an einer reinen AI-Glasses-Variante, die komplett ohne integriertes Display auskommt. Dieses Konzept orientiert sich stark am Erfolg der Ray-Ban Meta-Brillen. Der Fokus liegt hierbei auf Sprachsteuerung, Audio-Feedback und intelligenten KI-Funktionen im Alltag. Dieses Produkt befindet sich weiterhin im Zeitplan für das Jahr 2027.

2. Die AR-Smart-Glasses mit Display (Verschoben auf 2029)

Das technisch anspruchsvollere Projekt – eine echte AR-Brille mit integriertem Display, das auf optischen Wellenleitern (Waveguides) basiert – hat einen herben Rückschlag erlitten. Kuos jüngste Überprüfungen zeigen, dass die Entwicklung dieses Geräts spürbar hinterherhinkt und der Marktstart auf das Jahr 2029 verschoben werden musste.

Zusammenfassung der neuen Apple-Roadmap

Produktkategorie Technologie / Konzept Erwarteter Release Status Vision Pro Linie High-End XR-Headset Eingestellt Gestrichen Apple AI Glasses Ohne Display, Fokus auf Audio & KI (analog zu Ray-Ban Meta) 2027 Im Zeitplan Apple AR Glasses Mit Display, optische Wellenleiter-Technologie 2029 Verschoben

Der Schritt zeigt deutlich: Der Traum vom klobigen Ski-Brillen-Headset im Wohnzimmer weicht bei Apple der Realität von schlanken, KI-gestützten Brillen für den Alltag.