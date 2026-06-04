Unbegrenztes 5G-Datenvolumen: Happy SIM aktualisiert „Unlimited Advanced“-Tarif mit 50 € Cashback

Der Mobilfunkanbieter Happy SIM hat am 2. Juni eine Anpassung an seinem beliebten Tarif Unlimited Advanced (24 Monate Laufzeit) vorgenommen. Während die monatliche Grundgebühr leicht angehoben wurde, sorgt ein neuer Cashback-Bonus dafür, dass der Tarif rechnerisch innerhalb der Mindestvertragslaufzeit noch attraktiver wird.
Inhaltsverzeichnis
Der Deal-Check: Höhere Grundgebühr, aber dicker Bonus
Die reguläre monatliche Grundgebühr steigt von bisher 19,99 € auf 20,99 €. Da Neukunden im Gegenzug jedoch einen 50 € Cashback-Bonus erhalten, sinkt der effektive Preis in den ersten zwei Jahren spürbar.
Rechnung für die ersten 24 Monate:
24 Monate × 20,99 € + 9,99 € Anschlusspreis − 50,00 € Cashback = 463,75 € Gesamtkosten.
Das entspricht einem effektiven Monatspreis von ca. 19,32 € in der Mindestvertragslaufzeit!
So funktioniert die Cashback-Auszahlung:
Um den 50 € Bonus direkt auf das Bankkonto überwiesen zu bekommen, müssen Kunden im 4. bis 6. Vertragsmonat eine SMS mit dem Inhalt „Cashback“ an die Kurzwahl 61131 senden (der genaue Zeitraum wird vorab per SMS angekündigt).
Voraussetzungen: Mindestalter 18 Jahre, rein private Nutzung, keine offenen Rechnungen und ein ungekündigtes Vertragsverhältnis.
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Die Tarife im Detail
Nutzer haben die Wahl zwischen der aktionsweise angepassten Laufzeit-Variante mit Cashback und der unveränderten Flex-Version (monatlich kündbar).
1. o2 Unlimited Advanced (24 Monate Laufzeit) – Update
- Datenvolumen: Unbegrenzt 5G/4G LTE mit bis zu 50 Mbit/s im Download (32 Mbit/s im Upload)
- Netz: Telefónica o2-Netz
- Telefonie & SMS: Allnet-Flat für Gespräche und SMS in alle dt. Netze
- Features: VoLTE & WiFi-Calling integriert
- Laufzeit: 24 Monate (1 Monat Kündigungsfrist)
- Vertragsbeginn: Flexibel bis zu +120 Tage in die Zukunft planbar
- Preis: 20,99 € pro Monat dauerhaft
- Anschlusspreis: 9,99 € (einmalig)
- Bonus: + 50 € Cashback
- Hier geht’s zum Angebot: Direkt zum Happy SIM 24-Monate-Deal
2. o2 Unlimited Advanced – Flex – Unverändert
Wer sich nicht für zwei Jahre binden möchte, erhält identische Leistungswerte ohne den Cashback-Prozess, bleibt dafür aber maximal flexibel.
- Datenvolumen: Unbegrenzt 5G/4G LTE mit bis zu 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)
- Netz: Telefónica o2-Netz
- Telefonie & SMS: Allnet-Flat & SMS-Flat
- Features: VoLTE & WiFi-Call fähig
- Laufzeit: Flexibel (monatlich kündbar)
- Vertragsbeginn: Flexibel bis zu +120 Tage in die Zukunft planbar
- Preis: 20,99 € pro Monat dauerhaft
- Anschlusspreis: 9,99 € (einmalig)
- Hier geht’s zum Angebot: Direkt zum Happy SIM Flex-Deal
Fazit: Welcher Tarif lohnt sich?
Wer kein Problem mit einer 24-monatigen Bindung hat und den kurzen Aufwand für die Cashback-SMS nicht scheut, fährt mit dem aktualisierten o2 Unlimited Advanced (24 Monate) rechnerisch am günstigsten. Wer hingegen die volle Freiheit behalten will, jederzeit kündigen zu können, greift ohne Aufpreis zur Flex-Variante.
Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN
- Simkarte wird nicht erkannt
- Simkarte wird nicht unterstützt
- Simkarte nicht zulässig
- Nano Sim, Micro Sim und normale Simkarten – die Unterschiede
- kostenlose Simkarten
- eSIM und eSIM Prepaid Tarife
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.