Unbegrenztes 5G-Datenvolumen: Happy SIM aktualisiert „Unlimited Advanced“-Tarif mit 50 € Cashback

Der Mobilfunkanbieter Happy SIM hat am 2. Juni eine Anpassung an seinem beliebten Tarif Unlimited Advanced (24 Monate Laufzeit) vorgenommen. Während die monatliche Grundgebühr leicht angehoben wurde, sorgt ein neuer Cashback-Bonus dafür, dass der Tarif rechnerisch innerhalb der Mindestvertragslaufzeit noch attraktiver wird.

Der Deal-Check: Höhere Grundgebühr, aber dicker Bonus

Die reguläre monatliche Grundgebühr steigt von bisher 19,99 € auf 20,99 €. Da Neukunden im Gegenzug jedoch einen 50 € Cashback-Bonus erhalten, sinkt der effektive Preis in den ersten zwei Jahren spürbar.

Rechnung für die ersten 24 Monate: 24 Monate × 20,99 € + 9,99 € Anschlusspreis − 50,00 € Cashback = 463,75 € Gesamtkosten. Das entspricht einem effektiven Monatspreis von ca. 19,32 € in der Mindestvertragslaufzeit!

So funktioniert die Cashback-Auszahlung:

Um den 50 € Bonus direkt auf das Bankkonto überwiesen zu bekommen, müssen Kunden im 4. bis 6. Vertragsmonat eine SMS mit dem Inhalt „Cashback“ an die Kurzwahl 61131 senden (der genaue Zeitraum wird vorab per SMS angekündigt).

Voraussetzungen: Mindestalter 18 Jahre, rein private Nutzung, keine offenen Rechnungen und ein ungekündigtes Vertragsverhältnis.

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Die Tarife im Detail

Nutzer haben die Wahl zwischen der aktionsweise angepassten Laufzeit-Variante mit Cashback und der unveränderten Flex-Version (monatlich kündbar).

1. o2 Unlimited Advanced (24 Monate Laufzeit) – Update

Datenvolumen: Unbegrenzt 5G/4G LTE mit bis zu 50 Mbit/s im Download (32 Mbit/s im Upload)

Unbegrenzt 5G/4G LTE mit bis zu im Download (32 Mbit/s im Upload) Netz: Telefónica o2-Netz

Telefónica o2-Netz Telefonie & SMS: Allnet-Flat für Gespräche und SMS in alle dt. Netze

Allnet-Flat für Gespräche und SMS in alle dt. Netze Features: VoLTE & WiFi-Calling integriert

VoLTE & WiFi-Calling integriert Laufzeit: 24 Monate (1 Monat Kündigungsfrist)

24 Monate (1 Monat Kündigungsfrist) Vertragsbeginn: Flexibel bis zu +120 Tage in die Zukunft planbar

Flexibel bis zu +120 Tage in die Zukunft planbar Preis: 20,99 € pro Monat dauerhaft

20,99 € pro Monat dauerhaft Anschlusspreis: 9,99 € (einmalig)

9,99 € (einmalig) Bonus: + 50 € Cashback

Hier geht’s zum Angebot: Direkt zum Happy SIM 24-Monate-Deal

2. o2 Unlimited Advanced – Flex – Unverändert

Wer sich nicht für zwei Jahre binden möchte, erhält identische Leistungswerte ohne den Cashback-Prozess, bleibt dafür aber maximal flexibel.

Datenvolumen: Unbegrenzt 5G/4G LTE mit bis zu 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)

Unbegrenzt 5G/4G LTE mit bis zu (32 Mbit/s Upload) Netz: Telefónica o2-Netz

Telefónica o2-Netz Telefonie & SMS: Allnet-Flat & SMS-Flat

Allnet-Flat & SMS-Flat Features: VoLTE & WiFi-Call fähig

VoLTE & WiFi-Call fähig Laufzeit: Flexibel (monatlich kündbar)

Flexibel (monatlich kündbar) Vertragsbeginn: Flexibel bis zu +120 Tage in die Zukunft planbar

Flexibel bis zu +120 Tage in die Zukunft planbar Preis: 20,99 € pro Monat dauerhaft

20,99 € pro Monat dauerhaft Anschlusspreis: 9,99 € (einmalig)

9,99 € (einmalig) Hier geht’s zum Angebot: Direkt zum Happy SIM Flex-Deal

Fazit: Welcher Tarif lohnt sich?

Wer kein Problem mit einer 24-monatigen Bindung hat und den kurzen Aufwand für die Cashback-SMS nicht scheut, fährt mit dem aktualisierten o2 Unlimited Advanced (24 Monate) rechnerisch am günstigsten. Wer hingegen die volle Freiheit behalten will, jederzeit kündigen zu können, greift ohne Aufpreis zur Flex-Variante.

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN