OxygenOS 17: Leak enthüllt Redesign mit „Liquid Glass“-Optik

OnePlus bereitet offenbar einen massiven visuellen Sprung für sein kommendes Betriebssystem vor. Neue Informationen des bekannten und hochkarätigen Branchen-Insiders Digital Chat Station zeigen, dass OxygenOS 17 nicht nur kosmetische Korrekturen erhält, sondern die Benutzeroberfläche durch fortschrittliche Rendering-Technologien grundlegend dynamischer und dreidimensionaler gestaltet wird.

Das Design-Fundament: Liquid Glass und fließende Formen

Im Zentrum des Updates steht der sogenannte „Liquid Glass“-Stil. Diese Designphilosophie verleiht den UI-Elementen eine Materialästhetik, die an flüssiges, hochglänzendes Glas erinnert. Symbole, Panels und Overlays wirken dadurch plastischer, transluzenter und reagieren optisch auf ihre Umgebung.

Unterstützt wird dieser Look durch ein neues, deutlich harmonischeres Gesamtdesign. OnePlus verabschiedet sich von harten Kanten und setzt konsequent auf weiche, perfekt abgerundete Ecken bei Widgets, App-Containern und Systemmenüs. Das Zusammenspiel aus Glasoptik und organischen Kurven soll dem Betriebssystem eine beispiellose optische Ruhe und Eleganz verleihen.

Licht als Designelement: Light-Field-Rendering

Um den Glaseffekt realistisch wirken zu lassen, integriert OnePlus ein stark verbessertes Light-Field-Rendering direkt in die System-Engine. Diese Technologie berechnet den Lichteinfall und die Lichtbrechung auf den virtuellen Glasoberflächen mathematisch präzise. Dadurch verändert sich die Spiegelung und Tiefe eines Elements subtil, wenn der Nutzer durch Menüs scrollt oder das Smartphone bewegt.

Echtzeit-Beleuchtungseffekte im gesamten System

Die wohl dynamischste Neuerung betrifft die Interaktionselemente. OxygenOS 17 führt intelligente Echtzeit-Beleuchtungseffekte ein, die das Interface zum Leben erwecken:

Benachrichtigungs-Pop-ups (Heads-up Notifications): Eintreffende Nachrichten lösen ein sanftes, farblich an die jeweilige App angepasstes Leuchten aus, das sich physikalisch realistisch über die UI-Kachel ausbreitet.

Eintreffende Nachrichten lösen ein sanftes, farblich an die jeweilige App angepasstes Leuchten aus, das sich physikalisch realistisch über die UI-Kachel ausbreitet. Fluid Cloud (Die dynamische Status-Insel): Das multifunktionale Steuerungselement am oberen Bildschirmrand interagiert visuell mit aktiven Prozessen. Ein sanft pulsierender Lichtschein signalisiert Hintergrundaktivitäten wie Timer oder laufende Navigationen.

Das multifunktionale Steuerungselement am oberen Bildschirmrand interagiert visuell mit aktiven Prozessen. Ein sanft pulsierender Lichtschein signalisiert Hintergrundaktivitäten wie Timer oder laufende Navigationen. Musikwiedergabeoberflächen (Media Player): Die Steuerungselemente auf dem Sperrbildschirm und im Kontrollzentrum passen ihre Ausleuchtung und Farbstimmung in Echtzeit an die dominanten Frequenzen oder das Album-Cover des aktuell gespielten Songs an.

Zusammenfassung der visuellen Neuerungen

Feature / Element Visuelle Auswirkung in OxygenOS 17 UI-Stil Liquid Glass: Transluzente, flüssig wirkende Glas-Ästhetik für alle Systemkomponenten. Formgebung Konsequent abgerundete Ecken für ein weicheres, harmonischeres Gesamtbild der Software. Engine-Upgrade Optimiertes Light-Field-Rendering für realistische Lichtbrechungen und Tiefenwirkung. Interaktives Licht Echtzeit-Beleuchtung bei Benachrichtigungen, in der Fluid Cloud und im Media Player.

Quelle: Digital Chat Station