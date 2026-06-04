Kamera-Revolution voraus: Massive Leaks zum Xiaomi 18 Pro Max

Der bekannte Leaker Rock Leaks hat auf X (ehemals Twitter) brisante Details zum kommenden Flaggschiff-Smartphone Xiaomi 18 Pro Max veröffentlicht. Die Informationen, die ursprünglich vom renommierten Insider Digital Chat Station stammen, zeichnen das Bild eines absoluten High-End-Giganten – insbesondere beim Kamerasystem und dem Gehäusedesign.
Inhaltsverzeichnis
Das neue Kamera-Setup im Detail
Xiaomi scheint bei der 18er-Serie die Messlatte für Smartphone-Fotografie extrem hoch zu legen. Das Herzstück des Geräts bildet eine spektakuläre Dual-200-Megapixel-Konfiguration.
- 200 MP Hauptkamera: Zum Einsatz kommt ein LOFIC-Sensor der nächsten Generation im 1/1.28-Zoll-Format. Die LOFIC-Technologie (Lateral Overflow Integration Capacitor) sorgt für eine drastisch verbesserte Dynamikreichweite und verhindert das Ausbrennen von hellen Bildbereichen bei schwierigen Lichtverhältnissen.
- 200 MP Periskop-Telekamera: Ergänzt wird die Hauptkamera durch ein riesiges Teleobjektiv (1/1.56 Zoll) mit 3-fachem optischen Zoom.
- Tele-Makro-Unterstützung: Dank des neuen Sensor- und Linsen-Setups beherrscht das Teleobjektiv auch extreme Nahaufnahmen (Makro) aus der Distanz, was für eine beeindruckende Tiefenschärfe bei Detailaufnahmen sorgen dürfte.
Das gesamte Kameramodul auf der Rückseite soll für diese neuen Sensoren komplett umgestaltet worden sein.
Display und Design: Dünner als je zuvor
Auch an der Frontseite und den Gehäusematerialien gibt es markante Neuerungen:
- LIPO-Technologie für hauchdünne Ränder: Durch das sogenannte LIPO-Packaging (Low-injection Pressure Over-molding) schrumpfen die Displayränder auf ein absolutes Minimum. Das Smartphone wird dadurch noch randloser wirken als sein Vorgänger.
- Material-Optionen: Xiaomi experimentiert laut dem Leak mit verschiedenen Rückseiten. Neben klassischem Glas steht eine innovative Variante aus Fiberglas (Glasfaser) im Raum, die das Gewicht des großen Smartphones spürbar reduzieren könnte.
- Neue Farbwege: Aktuell befinden sich frische Farben in der Testphase, darunter wird in der Gerüchteküche ein besonders edles Dunkelrot/Burgunder gehandelt.
Der neue physische AI-Button
Ein weiteres Highlight ist die Einführung einer dedizierten KI-Taste am Gehäuserand. Ähnlich wie Apples Action-Button soll diese Taste tief in Xiaomis neues Ökosystem integriert sein:
Der AI-Button dient als direkter Draht zu Xiaomis hauseigenem KI-Assistenten Miclaw. Er soll nicht nur Fragen beantworten, sondern durch einfaches Drücken smarte Routinen im Haushalt auslösen oder per Doppelklick das Xiaomi-E-Auto (SU7) vorklimatisieren und starten können.
Technische Daten im Überblick
|Komponente
|Geleakte Spezifikation
|Hauptkamera
|200 MP (LOFIC, 1/1.28″)
|Telekamera
|200 MP Periskop (1/1.56″, 3x optischer Zoom)
|Besonderheit Kamera
|Tele-Makro-Support, neues Modul-Design
|Display-Ränder
|Extrem schmal dank LIPO-Verfahren
|Gehäuse
|Glas oder leichtes Fiberglas
|Zusatz-Features
|Physischer, programmierbarer AI-Button
Mit der Vorstellung der Xiaomi 18-Serie wird im September 2026 gerechnet. Wenn sich diese Spezifikationen bewahrheiten, könnte das Pro Max dem Marktführer Samsung und dessen Galaxy-Ultra-Reihe ordentlich Konkurrenz machen.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.