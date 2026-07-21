Xiaomi plant Produktionssteigerung bei Smartphones: Entspannung bei Speicherpreisen in Sicht?

Der chinesische Technologiegigant Xiaomi reagiert auf mögliche Marktveränderungen und hat laut Branchenberichten seine Smartphone-Auslieferungsziele für das Jahr 2026 drastisch nach oben korrigiert. Das Ziel wurde von zuvor 90 Millionen auf nunmehr 110 Millionen Einheiten angehoben. Der Fokus soll dabei vor allem auf Geräten im Einstiegssegment liegen.

Hintergründe der Expansionsstrategie

Erwartete Marktstabilisierung: Xiaomi geht davon aus, dass die zuletzt stark gestiegenen Preise für Speicherchips (RAM und Flash-Speicher) in naher Zukunft ihren Höchststand erreichen und sich stabilisieren könnten.

Xiaomi geht davon aus, dass die zuletzt stark gestiegenen Preise für Speicherchips (RAM und Flash-Speicher) in naher Zukunft ihren Höchststand erreichen und sich stabilisieren könnten. Widerstand der Konkurrenz: Auch andere große Hersteller wie OPPO und vivo stemmen sich gegen die Preispolitik der Zulieferer. Berichten zufolge weigern sie sich, die jüngsten Preiserhöhungen von Samsung zu akzeptieren, und drängen stattdessen aktiv auf niedrigere Preise.

Auch andere große Hersteller wie OPPO und vivo stemmen sich gegen die Preispolitik der Zulieferer. Berichten zufolge weigern sie sich, die jüngsten Preiserhöhungen von Samsung zu akzeptieren, und drängen stattdessen aktiv auf niedrigere Preise. Fortbestehende Risiken: Trotz der optimistischen Signale warn Analysten vor anhaltenden Engpässen auf dem Halbleitermarkt. Diese könnten dafür sorgen, dass das Preisniveau vorerst hoch bleibt und die Gewinnmargen der Hersteller unter Druck geraten.

Auswirkungen auf den Markt

Sollte Xiaomi an seiner aggressiven Expansionsstrategie festhalten, könnte dies den Druck auf Mitbewerber im hart umkämpften Budget- und Mittelklassesegment erhöhen. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob die chinesischen Marken sich gegen die Preisforderungen der großen Speicherhersteller wie Samsung durchsetzen können oder ob die anhaltenden Lieferkettenengpässe die ambitionierten Pläne bremsen.

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