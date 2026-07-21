Samsung stellt erste eigene Kreditkarte vor: Die Samsung Galaxy Card startet in den USA

Samsung Electronics America hat mit der Samsung Galaxy Card seine erste eigene Kreditkarte vorgestellt. Das neue Finanzprodukt wurde in Zusammenarbeit mit der Barclays US Consumer Bank entwickelt und läuft über das Visa-Netzwerk. Ziel der Karte ist es, Nutzer im Alltag mit attraktiven Cashback-Prämien zu belohnen, insbesondere beim Kauf von Samsung-Produkten.

Für deutsche Verbraucher ist dieses Angebot allerdings vorerst nicht direkt verfügbar, da sich der Start exklusiv auf den US-Markt konzentriert.

Die wichtigsten Details im Überblick

Ausgabe und Netzwerk: Die Kreditkarte wird von der Barclays US Consumer Bank ausgegeben und nutzt das weltweite Visa-Netzwerk.

Die Kreditkarte wird von der Barclays US Consumer Bank ausgegeben und nutzt das weltweite Visa-Netzwerk. Design und Verfügbarkeit: Die Karte ist sowohl in digitaler Form als virtuelle Karte als auch als physische Premium-Metallkarte mit schwarzem Samsung-Logo erhältlich.

Die Karte ist sowohl in digitaler Form als virtuelle Karte als auch als physische Premium-Metallkarte mit schwarzem Samsung-Logo erhältlich. Einführung in den USA: Anträge sind online sowie direkt in Samsung-Einzelhandelsgeschäften in den USA möglich.

Anträge sind online sowie direkt in Samsung-Einzelhandelsgeschäften in den USA möglich. Willkommensbonus: Wer innerhalb der ersten 90 Tage nach Kontoeröffnung 2.000 US-Dollar umsetzt, erhält einen zusätzlichen Bonus von 200 US-Dollar in Cash-Prämien.

Das Cashback- und Prämiensystem

Die Samsung Galaxy Card bietet gestaffelte Prämien für verschiedene Ausgabenkategorien:

5% Cash-Prämien auf berechtigte Einkäufe, die direkt bei Samsung getätigt werden (sowie 5% beim Vorbestellen des nächsten Galaxy-Geräts).

auf berechtigte Einkäufe, die direkt bei Samsung getätigt werden (sowie 5% beim Vorbestellen des nächsten Galaxy-Geräts). 3% Cash-Prämien bei Zahlungen über Samsung Wallet.

bei Zahlungen über Samsung Wallet. 2% Cash-Prämien für Abonnements von Streaming-Diensten wie Netflix, Disney+ und Spotify.

für Abonnements von Streaming-Diensten wie Netflix, Disney+ und Spotify. 1% Cash-Prämien auf alle übrigen Einkäufe.

auf alle übrigen Einkäufe. Vorteile für Mitglieder: 20% Rabatt auf das „Samsung VIP Advantage“-Programm sowie 5% Cashback beim Erwerb oder der Verlängerung dieser Mitgliedschaft.

Nahtlose Integration in das Samsung-Ökosystem

Ein zentraler Bestandteil der neuen Kreditkarte ist die tiefe Einbindung in das digitale Ökosystem des Herstellers. Die Karte lässt sich unkompliziert in Samsung Wallet integrieren, wo sie neben anderen Zahlungskarten, Ausweisen, Tickets und digitalen Schlüsseln aufbewahrt wird. Für die nötige Sicherheit bei Transaktionen sorgt die integrierte Sicherheitsplattform Samsung Knox.

Bedeutung für den deutschen Markt

Ob und wann eine vergleichbare Kreditkarte für Samsung-Kunden in Deutschland oder Europa erscheinen wird, hat das Unternehmen bislang nicht bekannt gegeben. Bisher richten sich derartige exklusive Finanzprodukte primär an den US-amerikanischen Markt, wo Partnerschaften zwischen Technologiekonzernen und Banken (wie Barclays) im Kreditkartenbereich traditionell stark verbreitet sind.