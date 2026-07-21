O2 Home Angebote 2026: Kräftige Rabatte für Neukunden bei DSL, Kabel & Glasfaser

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Festnetz- und Internetanschluss ist, kann bei den O2 Home Tarifen von deutlichen Preisnachlässen profitieren. Besonders für Neukunden, die sich für einen Vertrag mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit entscheiden, bietet O2 spürbare Ersparnisse durch reduzierte Grundgebühren im ersten Jahr und vergünstigte Bereitstellungskosten.

1. Preisvorteile für Neukunden im Überblick

In den ersten 12 Monaten der Vertragslaufzeit sparen Neukunden monatlich einen festen Betrag gegenüber der regulären Grundgebühr. Zudem wird der einmalige Anschlusspreis bei Verträgen mit zweijähriger Laufzeit von regulär 49,99 € auf 9,99 € reduziert.

Tarif Geschwindigkeit Preis (Monat 1–12) Preis (ab Monat 13) O2 Home S bis 50 MBit/s ab 24,99 € ab 34,99 € O2 Home M bis 150 MBit/s ab 29,99 € ab 39,99 € O2 Home L bis 300 MBit/s ab 44,99 € ab 49,99 € O2 Home XL bis 600 MBit/s ab 59,99 € ab 59,99 € O2 Home XXL bis 1.000 MBit/s ab 69,99 € ab 99,99 €

Hinweis: Die exakten Konditionen und Geschwindigkeiten können je nach gewählter Übertragungstechnik (Kabel, DSL oder Glasfaser) leicht variieren.

2. Besondere Highlights & Aktionen

Kabel-Anschlüsse („Doppeltes Tempo“): Bei Kabelanschlüssen bietet O2 oft besonders attraktive Sonderkonditionen. So ist der Tarif O2 Home XL (600 MBit/s) streckenweise zum regulären Preis des kleineren O2 Home L (300 MBit/s) erhältlich.

Bei Kabelanschlüssen bietet O2 oft besonders attraktive Sonderkonditionen. So ist der Tarif streckenweise zum regulären Preis des kleineren erhältlich. Glasfaser-Anschluss: Wenn ein Gebäude neu an das Glasfasernetz angeschlossen werden muss, entfallen im Rahmen von Ausbauaktionen häufig die vollständigen Erschließungskosten, was eine Ersparnis von mehreren hundert Euro bedeuten kann.

Wenn ein Gebäude neu an das Glasfasernetz angeschlossen werden muss, entfallen im Rahmen von Ausbauaktionen häufig die vollständigen Erschließungskosten, was eine Ersparnis von mehreren hundert Euro bedeuten kann. O2 HomeSpot (LTE/5G): Für Haushalte ohne festen Kabel- oder DSL-Anschluss dient der HomeSpot als flexible Alternative über das Mobilfunknetz. Auch hier gibt es regelmäßig Rabattaktionen auf den Anschlusspreis.

Für Haushalte ohne festen Kabel- oder DSL-Anschluss dient der HomeSpot als flexible Alternative über das Mobilfunknetz. Auch hier gibt es regelmäßig Rabattaktionen auf den Anschlusspreis. ZUM DEAL*

3. Der O2 Kombi-Vorteil für Bestandskunden

Kunden, die bereits einen Mobilfunkvertrag bei O2 nutzen, können den Kombi-Vorteil aktivieren:

Dauerrabatt: Es gibt in der Regel einen dauerhaften Preisnachlass von 5 € bis 10 € auf die monatliche Grundgebühr des Festnetzvertrags.

Es gibt in der Regel einen dauerhaften Preisnachlass von auf die monatliche Grundgebühr des Festnetzvertrags. Kombination: Dieser Vorteil greift nach Ablauf der ersten 12 Aktionsmonate und sorgt auch langfristig für einen günstigen Monatspreis.

Tipp: Vor dem Abschluss empfiehlt sich immer eine Online-Verfügbarkeitsprüfung für die eigene Adresse, da Rabatte, verfügbare Bandbreiten und Anschlusstechniken regional variieren können.